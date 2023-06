Quan ja es donava per fet el fitxatge de l'escorta nord-americà Kevin Punter pel Barça i tots els habituals avançadors de notícies ho havien anunciat, canvi de guió d'última hora. L'escorta ha decidit quedar-se al Partizan de Belgrad i renovar per un any el seu contracte, amb la qual cosa els blaugrana es queden sense el seu cop d'efecte per pal·liar la marxa de Nikola Mirotic. A més, l'actual campió de la Lliga Endesa també ha anunciat la marxa de Kyle Kuric, que jugarà al Zenit de Xavi Pascual després de cinc anys al Palau.

En el capítol de fitxatges, el més destacat del dia ha estat el del pivot estatunidenc Ethan Happ, tercer jugador més valorat de la passada Lliga Endesa en el Río Breogán, que fitxa pel Gran Canària. El conjunt de Jaka Lakovic provarà de revalidar el seu títol a l'EuroCup.També s'ha anunciat l'arribada de l'escorta estonià Kristian Kullamae al Surne Bilbao de Jaume Ponsarnau. En el capítol de baixes, el Reial Madrid ha oficialitzat la d'Anthony Randolph, castigat per les lesions i que no ha comptat en el tram final de temporada. Ha estat set anys vestit de blanc. A més, han renovat Borisa Simanic pel Saragossa i Christian Díaz pel Granada i Joan Sastre pel Lenovo Tenerife.