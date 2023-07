Canvi de nom, canvi d'imatge corporativa, canvi de logotip, canvis en les retransmissions televisives... Canvi de gairebé tot. LaLiga ha aprofitat que EA Sports substitueix al Santander com a patrocinador nominal de les seves competicions per a realitzar una rentada de cara completa. Encara que la principal notícia és el nou nom de la Primera Divisió a partir de la temporada que arrencarà en un mes: LaLiga EA Sports.

L'anunci s'ha produït en un gran esdeveniment organitzat per LaLiga en el municipi madrileny de Tres Cantos, al qual han assistit els seus socis comercials i presidents de clubs (entre ells Joan Laporta, però no Florentino Pérez), a més d'altres convidats.

Un acte de gala en el qual també s'ha anunciat que la Segona Divisió prendrà el nom de LaLiga Hypermotion, terme que fa referència a la tecnologia de captació de dades que utilitza EA Sports en la saga de videojocs que durant anys es va dir FIFA i que a partir d'enguany es coneixerà com a EA Sports FC.

El nou logotip de LaLiga

Al costat del nom de les competicions, LaLiga ha presentat una renovada imatge corporativa. Aquest mateix dilluns, la seu de la institució al carrer Torrelaguna de Madrid ha jubilat el vell logotip, el del rosco de colors, per a donar pas al nou, molt més senzill visualment i amb un únic color: vermell. Bé, tècnicament el color és "coral".

"Avui iniciem una nova era que suposarà un canvi revolucionari tant per al futbol espanyol com per a la indústria. I ho fem envoltats de clubs i socis estratègics com a EA Sports, sense els quals res d'això hagués estat possible. Junts volem oferir un millor futbol per a la societat i una millor societat per al nostre futbol", ha destacat el president de LaLiga, Javier Tebas durant l'acte.

L'estudi de desenvolupament de videojocs esportius ja era soci de LaLiga abans de fer un pas més i convertir-se també en 'partner' nominal. Un nou acord que es va conèixer fa gairebé un any i pel qual l'associació de clubs rebrà al voltant de 30 milions d'euros anuals (l'acord és per cinc temporades), que se sumen als altres 30 que ja aportava per ús de llicències i altres conceptes. Aquesta quantitat incrementar els al voltant de 17 milions que proporcionava Santander les últimes temporades. Anteriorment, havia estat un altre banc espanyol, el BBVA, el que havia posat nom a la competició.

Canvis en les retransmissions

Sota el lema "La força del nostre futbol", l'associació de clubs ha presentat també els canvis que hi haurà en les retransmissions televisives a partir de la temporada 2023/24. Es renoven tots els grafismes i s'incrementarà la presència de la realitat augmentada, així com les estadístiques en viu sobreimpresionadas en la imatge, amb noves mètriques.

La web i les aplicacions mòbils de LaLiga també experimentaran una renovació total, així com les sintonies musicals associades a les retranmisiones i a la resta de productes. Tot ells amb li objectiu de potenciar la marca de la lliga de futbol amb més seguidors del món, segons dades de la institució que presideix Javier Tebas. Els seus càlculs són que ha aconseguit els 200 milions de seguidors durant aquest any, enfront dels 192 de la Premier League, la líder fins ara en aquesta faceta.