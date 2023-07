La selecció espanyola sub-20 s’ha anotat aquesta tarda amb facilitat la primera victòria en el seu compte particular en l’estrena de l’Europeu de la categoria, que té lloc a Creta. Els joves jugadors dirigits per Joaquín Prado, entre els quals hi ha el manresà del Baxi Toni Naspler, han trencat el partit en el segon quart davant una Montenegro que s’ha vist superada per la defensa hispana i han guanyat per 103-68.

El duel ha començar molt igualat, amb Espanya llançant de tres sense massa encert (3 d’11 en el primer quart) i aconseguint només dos cops un màxim avantatge de sis punts que el rival desseguida eixugava. Domínguez, amb 8 punts, ja avisava de l’anotació que podia aconseguir, finalment fixada en 23. En les files balcàniques, Zugic mantenia el to.

Espanya ha sentenciat ja al segon quart. Naspler ha anotat el 31-23 amb una cistella en penetració -que li ha costat també una falta en atac-, l’equip que vestia de blanc ha agafat amb aquesta acció una renda màxima de 8 punts i el marcador s’ha començat a eixamplar. Una antiesportiva de Mirkovic sobre Tamba i l’esmaixada de Lopez han posat el marge per sobre dels deu punts (36-25). Montenegro s’ha bloquejat i només ha firmat dotze punts (parcial de 30-12 en el segon període) i Espanya s’ha escapat irremeiablement (51-29 al descans).

La segona meitat ha estat un tràmit que ha servit per fer l’esquerda encara una mica més gran. Després d’un inici desencertat d’ambdós contendents, la velocitat d’Espanya ha impedit tot indici de reacció montegrina (65-38). Els de Dubljevic malvivien a base de tirs lliures, un argument del tot insuficient per una Espanya que no s’ha relaxat.

La precipitació inicial del darrer quart amb el partit ja decidit ha estat una anècdota perquè l’equip de Naspler, que ha totalitzat 8 punts amb 17 minuts i mig sobre el parquet, ha superat, fins i tot, els 40 punts de renda (97-56). Impotent, Montenegro s’ha estavellat contra un mur impossible de superar. El segon partit d’Espanya tindrà lloc aquest diumenge (20 h) contra Sèrbia i Estònia serà el rival de la tercera i última jornada de la primera fase el dilluns (20 h).