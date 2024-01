La primera edició de la Volta a Catalunya femenina per etapes, en concret tres, entre el 7 i el 9 de juny, ha confirmat la presència de vint equips, set dels quals del primer nivell, UCI Women's WorldTeams, el màxim que pot admetre la categoria. Es tracta d'una competició que ja ha confirmat el final d'una etapa a l'estació cerdana de La Molina i una altra podria sortir de Manresa, com a acte de la ciutat europea dels esports 2024.

Entre els equips de màxim nivell hi haurà l'AG Insurance-Soudal, on corre una de les ciclistes catalanes més destacades, Mireia Benito. També hi haurà el FDJ-Suez, el Ceratizit-WNT Procicling Team alemany, el nord-americà Human Powered Health o el suís Roland. També hi participarà el Movistar, renovat amb l'última guanyadora de la Re-Volta, la britànica Claire Steels.