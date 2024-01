Els inequívocs i significatius símptomes de millora que va mostrar el Centre d’Esports Manresa a l’illa d’Eivissa no van reportar punts al conjunt entrenat per Aitor Maeso. Una evident badada defensiva en el primer gol encaixat i l’eficàcia rematadora de la SCRPeña Deportiva van determinar la victòria de la formació representativa de Santa Eulària des Riu (2 a 1).

Ahir, però, els bagencs no van defallir ni quan tenien dos gols de desavantatge i van oferir la versió més incisiva de l’exercici a domicili. Aquest fet els va permetre minimitzar la diferència al marcador i els va donar possibilitats d’aconseguir unes taules valuoses i merescudes. Així doncs, malgrat que el segon partit a la banqueta blanc-i-vermella del tècnic manresà Aitor Maeso no es va saldar amb un resultat positiu, a Santa Eulària des Riu el CE Manresa va deixar palès que pot lluitar per assolir l’anhelada permanència a la categoria i que disposa de qualitat i d’arguments futbolístics per fer-ho.

L’entrenador blanc-i-vermell va mantenir l’estructura d’equip que va presentar al feu del València Mestalla CF (4-2-3-1), però va fer quatre canvis a l’alineació inicial del CE Manresa. Dani Reina i David Pons van exercir de lateral dret i esquerre, respectivament. Marc Martínez va configurar el duet de mig centres amb Martí Soler i Omar Ouhdadi va integrar la línia de mitges puntes amb Pol Ballesteros i Enric Baquero, amb Alpha Bagayoko com a davanter de referència. D’altra banda, l’absència a la convocatòria de Tom Diawara és significativa. Sens dubte.

L’adversitat com a esperó ofensiu

La formació dirigida per Alberto Gallego va adquirir avantatge a l’electrònic quan tot just s’havien consumit vuit minuts de joc. Una jugada d’estratègia executada arran del servei del primer córner favorable als amfitrions va permetre Jon Elorza armar una precisa centrada amb el peu dret des de la posició d’extrem esquerre que el mig centre Lolo Garrido va rematar de cap a gol, des del segon pal, de forma inapel·lable, aprofitant una indiscutible errada de marcatge de la defensa bagenca (1 a 0).

L’adversitat va esperonar els jugadors del CE Manresa, que van arrabassar la iniciativa ofensiva a l’oponent i que de seguida van generar inquietud a la defensa local en forçar tres serveis de cantonada quasi consecutius, entre els minuts 14 i 16. Malgrat aquesta circumstància, la SCR Peña Deportiva replicava amb els precisos serveis en profunditat del central Gonzalo Pereira i amb les incisives incursions per les bandes dels laterals Jon Elorza i Luis Madrigal. Una penetració per l’esquerra i la posterior centrada rasa al segon pal d’aquest darrer futbolista va habilitar Jon Elorza per rematar en immillorable posició des de l’interior de l’àrea de penal manresana, però el seu xut es va perdre a l’esquerra de la porteria defensada per Òscar Pulido (min 20).

Els blanc-i-vermells van replicar amb una passada envers la desmarcada en diagonal de Pol Ballesteros que va neutralitzar el porter Edu Frías (min 24), així com amb les intencionades centrades al segon pal d’Enric Baquero i Omar Ouhdadi. El mitja punta d’origen marroquí no va poder arribar a rematar de cap la primera (min 29) i el mateix li va passar a Alpha Bagayoko amb la segona (min 32). L’aproximació a porteria més perillosa del CE Manresa la va propiciar una assistència d’Omar Ouhdadi envers Pol Ballesteros. Luis Madrigal va impedir la rematada del mitja punta de Vilassar de Mar (min 34).

Prometedores prestacions en atac

A la represa, el conjunt manresà va assumir la possessió de la pilota des de l’inici i un xut ras i creuat d’Omar Ouhdadi va obligar Edu Frías a palesar la seva col·locació (min 52). Nou minuts després, el porter de la SCR Peña Deportiva va mostrar la seva capacitat de reacció per aturar la intencionada rematada de cap del mitja punta d’origen marroquí armada arran d’un servei de falta lateral executat per Dani Reina.

Els blanc-i-vermells trenaven el joc ofensiu millor que mai i premien l’accelerador en atac quan una passada rasa de Marc Fraile va habilitar Jaume Tovar per batre Òscar Pulido (min 60) amb un indeturable xut ras i creuat del golejador de la formació eivissenca (2 a 0).

Els jugadors d’Aitor Maeso no es van destarotar malgrat la dificultat d’haver d’igualar aquest desavantatge i van intensificar el seu anhel ofensiu. El tècnic hi va incidir amb les seves substitucions i amb una modificació de l’estructura d’equip (3-4-3). En aquest context, Álex Pachón (min 84) va rematar de forma acrobàtica un córner servit per Martí Soler (2 a 1) i va fer albirar als seus companys la possibilitat real de puntuar a l’illa d’Eivissa. Iván de la Peña va estar a punt de materialitzar el gol de l’empat dels manresans. En el partit del seu debut, el central va rematar de cap al primer pal un nou servei de cantonada executat per Martí Soler i va obligar Edu Frías a lluir-se per impedir el dos a dos arran de la creueta superior esquerra de la seva porteria (min 94). La igualada no es va concretar, però la reacció del CE Manresa, sí. La millora hauria de consolidar-se i donar rèdits en forma de punts en els propers enfrontaments.

LA FITXA TÈCNICA. SCR PEÑA DEPORTIVA (Sistema de joc: 3-5-2). Edu Frías; Sergio Checa, Gonzalo Pereira, Manuel Alejandro Mejía; Jon Elorza (Manuel Expósito Salinas min 55), José Manuel Lolo Garrido (Daniel Torices min 74), Toni Vicente, Víctor Barroso, Luis Madrigal (Jordan Hernández min 74); Marc Fraile i Jaume Tovar. CE MANRESA (Sistema de joc: 4-2-3-1). Òscar Pulido; Dani Reina, Yaya Sidibé, Moha, David Pons (Iván de la Peña min 62); Marc Martínez (Álex Pachón min 70), Martí Soler; Pol Ballesteros (Àlex Iglesias min 62), Omar Ouhdadi (Carlos Gilbert min 77), Enric Baquero; i Alpha Bagayoko (Javi López min 70). ÀRBITRE. Javier Villaescusa Alarcón (Comitè del País Valencià), auxiliat per Roberto Cerdán Gómez i Gustavo Lázaro Prieto. Va amonestar els locals Jaume Tovar (min 28) i Víctor Barroso (min 95). GOLS. 1-0 José Manuel Lolo Garrido min 9, 2-0 Jaume Tovar min 56 i 2-1 Álex Pachón min 84. ESTADI. Camp d’Esports Municipal de Santa Eulària des Riu.