Manresa serà sortida i arribada de la primera etapa de la Volta a Catalunya femenina, el pròxim dia 7 de juny. Es tractarà d'un dels actes principals del programa per commemorar la designació de Manresa Ciutat Europea de l'Esport 2024.

Aquest any, la reVolta farà el salt a Volta Ciclista en passar d'un dia de competició a tres etapes i tindrà la categoria UCI 2.1, que permet la participació fins a set equips UCI Women's World Tour, els millors del món. I Manresa en serà l'inici amb una primera etapa que començarà i acabarà a la ciutat, segons ha pogut saber Regió7, de fonts de l'Ajuntament.

En les pròximes setmanes, la Volta donarà a conèixer el detall del recorregut i el de les altres dues etapes, tot i que ja va fer públic que la segona acabarà a l'estació de muntanya de la Molina, a 1.690 metres d'altitud. «Hem estat testimonis de grans etapes amb arribades històriques, que ens ha fet gaudir del millor ciclisme. Ara, amb l’arribada d’una de les etapes de la prova femenina a La Molina, tenim assegurat un gran espectacle», va dir el dia en què es va anunciar el president de la Volta, Rubèn Peris.

També l'Ajuntament de Manresa té previst de donar a conèixer tot el programa d'actes de la Ciutat Europea de l'Esport, pròximament.

La Volta Ciclista a Catalunya femenina es correrà del 7 al 9 de juny. La Volta ha evolucionat a una cursa de tres etapes que agafa el relleu de la reVolta, després de quatre edicions celebrades com a prova d'un sol dia.

«Catalunya serà referent en ciclisme femení, també. Ben segur que serà tot un espectacle poder veure un gran pilot femení amb algunes de les millors ciclistes disputant la Volta al nostre territori. És tot un plaer veure créixer la prova, primer com a corredora i després des de la banda de l'organització», va afirmar la responsable esportiva de la cursa i membre de la Junta Directiva de la Volta, Patrícia Ortega.

Aquest canvi li ha permès adquirir la categoria UCI 2.1, que li ha permès comptar amb la participació de fins a set equips UCI Women's World Tour, que són els millors de món. Ja han confirmat la seva presència l'AG Insurance - Soudal Team belga, equip en què corre la catalana Mireia Benito. També hi seran alguns dels més potents del pilot internacional com són el FDJ - Suez, el Ceratizit - WN pro Cycling Team alemany, el Human Powered Health nord-americà o el Roland suís.

Els altres tres equips de la primera divisió seran un Movistar Team renovat i reforçat amb l'última vencedora de la reVolta, la britànica Claire Steels, que va aconseguir el triomf després d'una impressionant victòria en solitari a Sant Cugat, en l'estrena de la prova ciclista en el calendari internacional, i l'equip noruec UNO - X Mobility, que després de participar durant tres edicions a la Volta masculina, s'han inscrit a la femenina amb la campiona de la reVolta 2021, Katrine Aalerud, a les seves files.

Per calendari, la Volta Ciclista a Catalunya està ubicada en un lloc ideal per a preparar curses com el Giro Donne o el Tour de França Femmes, destaquen des de l'organització, fet que ha estat un atractiu perquè els millors equips s'hi hagin inscrit.

Pel que fa als equips UCI Women's Continental Teams, dels deu que ja han confirmat la seva inscripció, hi ha el Laboral Kutxa - Fundación Euskadi, que ha estat present en les darreres tres edicions de la reVolta, l'Eneicat - CM Team, amb la catalana Ariana Gilabert, o el Cynisca Cycling nord-americà, que compta amb la guanyadora de la primera edició de la reVolta de l'any 2018, Lauren Stephens.

També hi ha inscrit el Massi Baix Ter Women's Team, que aquesta temporada ha hagut de renunciar a la categoria Continental perquè no va poder afrontar els requisits econòmics introduïts per l'UCI, i ha baixat a la d'equips Nacionals. També d'aquesta tercera divisió, hi haurà el gallec Farto - BTC Women's Team. I una selecció catalana que tornarà a donar una oportunitat a les joves talents del país davant de les millors ciclistes el món.