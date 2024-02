Triomf tranquilitzador del CB Artés, al seu feu, davant del seu principal perseguidor, l'Argentona. El conjunt bagenc afrontava el partit amb dues desfetes consecutives a la memòria, i per acabar-ho d'adobar, conscient que es tractava d'un dels duels més transcendents del curs. I és que el triomf de dissabte va ser un pas ferm i decidit per assegurar-se una plaça a Super Copa la temporada vinent.

Amb la pressió que tot això comportava, la primera meitat va estar marcada pel respecte entre conjunts. La igualtat imperava sobre el parquet i cada equip aprofitava les seves armes per sumar. Els jugadors dirigits per Pep Piqueras trobaven bones opcions de joc, però algunes pilotes perdudes o concessions sota la seva cistella donaven ales als del Maresme. Errades que propiciaven que s'arribés a la mitja part amb encara tot per decidir.

La represa artesenca va ser fulminant. El conjunt del Bages es va enrocar en defensa i no va permetre cap cistella en joc del conjunt rival. De fet, el primer dels sis punts que va encaixar l'equip local va arribar quan tan sols restaven tres minuts de període. La bona dinàmica defensiva donava ales en atac als artesencs, que van consolidar un avantatge de quinze punts que semblava definitiu.

Però els del Maresme encara no havien dit la darrera paraula. Amb una alternativa defensiva zonal i un augment del to físic dels visitants, el marge aconseguit es va esvair. Tocava tornar a guanyar el partit. Una circumstància en la qual els jugadors de Piqueras van excel·lir prenent bones decisions, aconseguint llançaments alliberats i tenint encert. A més, el bon joc ofensiu es va traslladar a la pròpia pintura, on va tornar a florir l'excel·lent nivell demostrat durant el tercer període per assegurar-se un triomf molt important.