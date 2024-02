La millora que va experimentar el joc del Centre d’Esports Manresa a Santa Eulària des Riu, en el segon partit a la banqueta blanc-i-vermella del tècnic Aitor Maeso, es va consolidar en el duel contra el CF Badalona Futur. Els bagencs van competir de tu a tu amb el tercer classificat, van generar més accions de perill i van merèixer puntuar, però dues greus badades que va saber rendibilitzar l’oponent van atorgar el triomf a la formació dirigida per Ferran Costa (1 a 2).

A hores d’ara, després d’una sèrie de sis jornades sense conèixer la victòria (dos empats i quatre derrotes) és imperatiu que la positiva evolució de les prestacions que ofereixen els blanc-i-vermells doni rèdits en formar de punts. Això, només serà possible si els futbolistes es conjuren per desterrar del repertori de l’equip les errades defensives que el penalitzen. La consecució de l’anhelada permanència encara és a l’abast del CE Manresa quan només el separen quatre punts de la SD Formentera, el dotzè classificat (26 per 22). Sens dubte, però, allargar la mala ratxa seria jugar amb foc.

Aitor Maeso va incloure a l’onze inicial dels amfitrions els dos fitxatges que s’han concretat durant el mercat d’hivern, els centrals Iván de la Peña i César Llopis. Aquest darrer jugador, però, va actuar com a lateral esquerre. Les característiques del CF Badalona Futur van incitar l’entrenador manresà a optar per una estructura d’equip inusual aquesta temporada (4-3-3). Àlex Iglesias, Marc Martínez i Martí Soler van configurar un tercet de migcampistes que evidenciava l’aposta dels blanc-i-vermells per fer-se amb el tempo del partit a través de la possessió de la pilota.

Embats ofensius, badada defensiva i transcendent penal

Ambdues formacions van protagonitzar un inusual inici de partit caracteritzat per una inequívoca vocació ofensiva. Una recuperació al centre del camp i el posterior servei en profunditat van habilitar Álex Pachón per etzibar una canonada des de la frontal de l’àrea del CF Badalona Futur que José Ortega va blocar (min 2). La rèplica dels jugadors de Ferran Costa va ser immediata. El darrer fitxatge de la formació que juga a Vic, el davanter Chema Moreno (RB Linense), va penetrar com a interior per la dreta a l’àrea de penal manresana i va armar un xut que Òscar Pulido va conjurar amb destresa. El refús de la seva mà dreta va habilitar l’exjugadordel CE Manresa Jaume Pascual per estavellar una segona rematada al pal esquerre de la porteria blanc-i-vermella. L’aturada de José Ortega per neutralitzar el xut quasi ras i creuat d’Enric Baquero arran d’una magnífica passada al segon pal d’Alpha Bagayoko (min 5) va tancar un inici frenètic.

A partir del minut 10, l’excessiu número de pèrdues de pilota dels amfitrions a l’hora de bastir les seves accions d’atac va facilitar que el CF Badalona Futur assumís la iniciativa ofensiva. Jaume Pascual va tornar a qüestionar la integritat de la porteria d’Òscar Pulido gràcies a una enverinada centrada rasa des de la posició d’extrem esquerre.La seva rematada des de la frontal de l’àrea de gol va sortir ben a prop de la base del pal dret (min 18). Tres minuts després, la defensa manresana no va defensar amb la necessària intensitat un servei de banda i va permetre Aleix Roig penetrar a l’àrea per l’esquerra. Àlex Iglesias el va empènyer i l’àrbitre va assenyalar una pena màxima que el mig centre Sergio Cortés (min 22) va transformar amb mestria (0 a 1).

El desavantatge va esperonar el CE Manresa. Els amfitrions van dominar el seu oponent durant la resta del primer període i van generar sis accions de perill i una ocasió de gol, abans del descans. Marc Martínez va aprofitar el refús de la defensa visitant arran d’una intencionada passada d’Àlex Iglesias envers Dani Reina per armar un enverinat xut que es va estavellar al travesser de la porteria de José Ortega (min 33).

De la hipotètica sentència al golàs d’Omar Ouhdadi

La dinàmica de l’enfrontament no es va modificar durant els primers minuts de la represa i la defensa visitant va haver de repel·lir els xuts de César Llopis (min 48) i Álex Pachón (min 52). El servei de cantonada que originar la rematada de l’esparreguerí va originar el segon gol del CF Badalona Futur. L’acció d’estratègia que van intentar trenar els locals no va fructificar, el CE Manresa va perdre la pilota i els visitants van armar un contracop que Genar Fornés va culminar amb una centrada envers Chema Moreno. El davanter madrileny va rebre la pilota desmarcat al bell mig de l’àrea de penal manresana i va afusellar Òscar Pulido sense pal·liatius (0 a 2).

El guanyador del partit semblava dat i beneït, però els blanc-i-vermells van maldar per minimitzar l’avantatge adquirit pel tercer classificat sense defallir. En aquesta fase de l’enfrontament, Pol Ballesteros es va mostrar molt incisiu i un contracop iniciat pel mitja punta de Vilassar de Mar va permetre Alpha Bagayoko encarar en solitari José Ortega. L’exporter del Terrassa FC va impedir la rematada del jugador lleidatà (min 76). Cinc minuts després, Omar Ouhadi va rebre la pilota d’esquena a porteria al vèrtex superior dret de l’àrea de penal del CFBadalona Futur, es va regirar i va etzibar un obús inapel·lable. Un golàs! En el tram final de l’enfrontament, el CE Manresa va disposar d’una oportunitat per signar l’empat a dos, però la rematada de cap creuada de Javi López es va perdre prop de la creueta superior esquerra de la porteria del CF Badalona Futur (min 85).