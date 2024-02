Victòria de mèrit del CB Navàs a la sempre complicada pista del CB Granollers. Coneixent que els de la capital del Vallès Oriental preparaven el partit amb moltes ganes, els navassencs van treballar durant tota la setmana per a fer front a l'ambient hostil que es van trobar. El triomf els consolida a la zona noble de la classificació, a més de recuperar sensacions positives gràcies a la recuperació d'alguns dels jugadors lesionats a la primera meitat de temporada.

La tensió inicial dels jugadors entrenats per Isidre Suau va ser molt bona. Les accions sobre el parquet demostraven com d'endollats estaven els jugadors navassencs, que van clavar un 0-7 inicial que va obligar a l'entrenador local a demanar temps mort. La reacció vallesana va arribar, però els del Bages continuaven dominant el ritme del partit, tot i que la superioritat rebotadora dels locals no permetia córrer als navassencs.

Les bones sensacions es mantenien a la represa, i amb la voluntat de trencar el partit, Suau va sortir amb tota la seva pólvora. Però a l'inici del darrer període, amb tot obert, l'atac dels de Navàs es va encallar amb la teranyina defensiva plantejada pels locals. Una defensa zonal que els va permetre capgirar el marcador. Els bagencs van necessitar fins a dos temps morts per a deslliurar-se de l'alternativa en defensa. La reacció va arribar de la mà d'una gran millora en l'activitat en la primera línia de passada, que va generar nombroses accions de contraatac claus per a recuperar el control del matx i l'electrònic.