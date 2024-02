L’esquiadora de Lles de Cerdanya Laia Sellés es va imposar a la Copa del Món júnior disputada a Bormio, en la modalitat esprint. Aquesta modalitat és una de les dues que s’han escollit per als Jocs Olímpics d’esquí de muntanya de Milà-Cortina d’Ampezzo de 2026, del qual l’estació de Bormio en serà un dels escenaris.

La prova es va disputar en tres fases: classificatòries, en què Laia Sellés ja va marcar els millors temps, semifinals i final. Les eliminatòries es disputen en bateries de sis corredores.

La Copa del Món júnior consta de diverses proves repartides en quatre localitzacions. Els esquiadors hi van sumant punts fins a la final que es correrà a Noruega, del 13 al 17 de març. Al mes de desembre, Laia Sellés ja va sumar punts amb una medalla de plata a la prova individual de Meribel, a França.

Aquesta temporada, Laia Sellés ja va guanyar tres títols de campiona d’Europa júnior que es van celebrar a l’estació d’esquí de Flaine (Alta Savoia). Es va imposar en les tres proves en què va competir, en les modalitats individual, esprint i vertical.

L’altra disciplina que entrarà als Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo d’aquí a dos anys, és la de relleus mixtos. A Bormio, Laia Sellés també va obtenir la medalla de plata fent parella amb l’esquiador d’Anglès (La Selva) Biel Pujol, que ja havia guanyat l’or en la prova esprint.

Sellés, de categoria sub-18, va acabar la seva volta una mica per davant de la francesa sub-20 Louise Trincaz. Biel Pujol, de categoria sub-20, no va poder mantenir la primera posició i va ser avançat per Jules Ribaud, també sub-20. Però, sí que va resistir els atacs de l’esquiador italià i mantenir la medalla de plata. En quarta posició va entrar l’equip andorrà, seguits per les parelles suïssa i txeca.