L'edició més potent de totes les disputades fins ara. És com creu l'organització que serà el desè torneig Ciutat de Berga de futbol-7 benjamí, organitzat pel Club Esportiu Berga, amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Consell Comarcal, i que enguany es disputarà en una sola jornada, aquest diumenge. Per primera vegada, nou estructures professionals seran presents entre els vint participants en el campionat, un total de vint. A aquestes s'hi afegeix el Berga com a combinat organitzador, quatre equips de fora de Catalunya i sis més, que van obtenir el bitllet en una prèvia que es va disputar el desembre. Entre aquests, un sol equip de casa nostra, l'Atlètic Gironella.

El torneig s'ha presentat oficialment aquest dijous al camp de futbol. El seu director, Sergi Torrabadella, explicava a Regió7 que "seguim augmentant la presència dels clubs professionals i els nou d'enguany són un rècord. Hi destaquen el València i el Betis, que no havien vingut mai, i el Girona, que torna després d'un any d'absència".

Un dels punts positius que troba és que "tots els equips professionals que han estat aquí repeteixen. Això vol dir que alguna cosa estem fent bé". Als tres anteriors s'afegeixen els actuals campions, el FC Barcelona, a part del RCD Espanyol, la Damm, l'Osasuna, el Vila-real i el Llevant. Torrabadella matisa que "aquesta ha estat l'única edició en que tots aquests clubs professionals venen amb l'equip benjamí A. El Barça, per exemple, en té quatre equips i l'Espanyol, el Vila-real o el Betis, dos. Que vinguin amb les formacions més fortes és que valoren poder guanyar aquesta competició".

Mesura de forces

I és que com explica ell mateix, "parlant amb els seus entrenadors et comenten que a les seves lligues són molt superiors a gairebé tots els altres i només tenen un parell de partits forts a l'any. Les seves forces reals es mesuren en torneigs com el nostre. En la primera fase, ja n'hi haurà dos en tres dels grups i en un altre, tres, amb la qual cosa hi haurà competitivitat des de l'inici".

L'organització també ha assegurat un lloc als equips no professionals que venen de fora de Catalunya, en aquest cas l'EF Logronyo, les seleccions andorrana i japonesa i l'AD Montecarlo de Saragossa. Els altres sis contendents es van haver de jugar un lloc en una prèvia. "Abans, aquesta es disputava el mateix dissabte, però era un dia en què anàvem de bòlit entre acollir els que venien de fora i els partits. Per això vam decidir fer la prèvia abans".

S'espera que més de dues mil persones corrin pel camp de futbol diumenge. Els organismes organitzadors, com Ajuntament i Consell "ens ajuden a que tot es faci de manera ordenada i amb bon ambient". Com ha passat sempre, vaja.

La demanda d'un nou camp

El fet que el torneig sigui de només vint equips i no pugui créixer és a causa d'una demanda del club que semblava que enguany ja quedaria satisfeta, però que no ha estat així. Com explica Sergi Torrabadella, "cada vegada hi ha més equips que volen venir al torneig i ens sap greu de dir-los que no per la capacitat que tenim". Per poder augmentar, "necessitaríem un altre camp de futbol-7 als dos que podem muntar al camp de futbol gran. Semblava que aquest any ja el tindríem, però no ha pogut ser així. Com que no volem limitar el nombre d'inscrits, per això deixem apuntar-se al torneig a qui vulgui i que es juguin la plaça el desembre". Aquest torneig previ està circumscrit a equips catalans no professionals. S'ha canviat el mètode d'accés a la fase final, que fins a l'any passat en deixava exempts els equips de Primera i de Preferent.