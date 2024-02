Josep Maria Herms: "Som en un moment crucial del Bàsquet Manresa"

"Ara som en un moment crucial", afirma el president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms, en una conversa amb el Regió7 a una setmana de la participació en la Copa del Rei i quan tot just avui fa una setmana que es va llançar l'ampliació de capital. Es refereix al fet que el club necessita fer un pas endavant i créixer per poder-se consolidar a l'ACB. L'afronta amb dues palanques per activar al seu abast, per usar una imatge que ha fet fortuna, i en un moment excel·lent tant esportivament com social.

La primera palanca és l'ampliació del capital social amb l'objectiu ambiciós de doblar l'actual de 2,58 milions d'euros. La segona, és la remodelació del Pavelló del Nou Congost que haurà d'incrementar de manera notable els ingressos, gràcies a l'increment del nombre de localitats i a l'activitat comercial que s'hi faci en els dies de partit i durant la setmana.

Amb 21 jornades disputades, el Baxi Manresa ja ha sumat les 12 victòries que garanteixen la permanència, de manera virtual si més no. Són tantes victòries com totes les que va obtenir la temporada passada. De fet, com publicàvem ahir, el balanç del Baxi de febrer de 2023 a febrer de 2024 el situa en la cinquena posició, només superat per Madrid, Unicaja, Barça i Baskonia, i empatat amb Tenerife i Gran Canària. I la setmana que ve disputarà la Copa del Rei a Màlaga.

Vol dir que dos dels objectius que valorava l'entrenador Pedro Martínez a l'entrevista amb el Regió7, estan assolits. En queden dos més. La classificació per a una competició europea, vist el forat que es comença a obrir entre els deu primers i la resta, sembla factible ara mateix. Mentre que el play-off pel títol dependrà, sobretot, del balanç que assoleixi les pròximes sis jornades en què s'enfrontarà a Barça, UCAM Múrcia, Joventut, Gran Canària, Girona i Madrid.

Una ocupació mitjana del 96,29% al Nou Congost

"El moment social és excel·lent", valora Josep Maria Herms. Les dades d'assistència al Nou Congost ho corroboren. El pavelló del Baxi Manresa lidera el rànquing d'assistència fins a la jornada 21, amb una ocupació mitjana del 96,29 %. És cert que els pavellons amb menor capacitat són més fàcils d'ocupar, però el manresà se situa per davant d'altres amb capacitat semblant com els del Breogán, Tenerife, Palència o Girona. I, a més, en comparació en fa un any, l'assistència al Nou Congost s'ha incrementat en tres punts, gairebé. D'una mitjana de 4.686 espectadors s'ha passat a l'actual de 4.815.

En aquest context, el president Herms veu amb "esperança" l'ampliació que s'ha llançat. "No és un objectiu fàcil", però en la trentena llarga de reunions que porten fetes tots els membres de l'executiva, han observat "predisposició i voluntat d'anar-hi". Des d'avui també està en marxa un pla de comunicació adreçat als 1.800 socis actuals amb la voluntat de captar-ne de nous. "Volem arribar a tothom, tant al qui hi té una acció de 60 euros, com al qui hi té 100.000 euros perquè volem mantenir aquesta mateixa estructura, que segueixi sent el club de tothom", afirma. El període d'adquisició d'accions estarà obert durant tres mesos. "Però seria bo que es cobrís com més aviat millor, que qui pretengui comprar una acció, no ho deixi per al final" explica.

S'arrossega el deute històric

L'objectiu és adquirir múscul. Tant el president com el director general, Carles Sixto, destaquen l'equilibri pressupostari que s'ha aconseguit els últims anys. "Hem augmentat els ingressos de 2,5 milions a 4 milions d'euros, però les despeses s'han incrementat en la mateixa proporció". I el club arrossega dues càrregues que li resten capacitat per invertir en l'equip. Hi ha el deute històric, d'1 milió d'euros que es va renegociar a 15 anys. Pesen molt més els 1,7 milions d'euros que es van haver de dipositar a l'ACB en concepte de "valor de participació" i que el club va haver d'abonar en 4 anys. El club va poder afrontar el primer pagament amb els recursos propis. "Però, a partir del segon vam veure que el club no era capaç de generar els 430.000 euros anuals i vam decidir cobrir-ho amb un préstec" que ha de retornar en 5 anys.

El que havia succeït és que la fiança a l'ACB va coincidir amb les temporades de la pandèmia de la covid en què es va suspendre la competició i, quan es va reprendre, es va fer sense públic, primer, i amb aforaments limitats, després. A més, s'hi ha afegit "l'increment dels tipus d'interès i la fi de la carència", argumenten. La càrrega financera anual que suporta el club és d'uns 600.000 euros.

"Aquesta és una ampliació per enfortir el club, que ens ha d'ajudar a consolidar-nos a l'ACB", conclou Josep Maria Herms.