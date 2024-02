Marc Márquez: «Costarà i patirem, però és clar que ho intentaré»

A la primera setmana, seriosament, del Mundial 2024 de MotoGP se li comença a posar cara de gran premi. A la primera presa de contacte dimarts, en què el madrileny Jorge Martín (Ducati) ja va ensenyar les dents, les urpes que li van permetre lluitar pel títol fins a l’última cursa del 2023, li va seguir una altra jornada a Sepang (Malàisia), on Marc Márquez (Ducati) va intentar recuperar el temps perdut i dominar els comandaments de la moto. MM93 va ser ahir qui més voltes va fer al traçat malai, fins a 63.

«Soc al lloc on volia estar. Tinc la moto que volia tenir. He vist que tinc un bon equip i el potencial de la Ducati és molt bo», va comentar Márquez a l’acabar el llarguíssim entrenament. «Vaig dominant els comandaments de la moto, vaig relacionant-me amb el meu nou tècnic, el meu nou equip i també, és clar, amb Ducati, que m’està ajudant molt. Però això no és arribar i moldre, això no és pujar a una Ducati i guanyar. Vinc de quatre anys bojos», va comentar MM93, a la sala de premsa de Sepang, davant de més d’una dotzena de periodistes acreditats.

Tornar a disfrutar

El vuit vegades campió del món hi va afegir: «Ho vaig dir en la presentació del nostre equip a Riccione. Patirem. Patiré. Això no serà fàcil, però ho intentaré. He canviat Honda per Ducati per tornar a ser competitiu, per tornar a somriure, per disfrutar. I sé que si disfruto, podré guanyar curses, però abans d’arribar-hi patiré. Hi haurà curses que acabaré el 10è i d’altres el 6è. ¿Podi? ¡Guanyar! Això és, ara, una bogeria, però lluitaré per aconseguir-ho ¡és clar que sí! Ja vaig dir que veia massa expectatives al meu voltant i m’agradaria complir les etapes que m’he proposat abans de començar a somiar».

Tot estava predestinat que Martín, sempre el més ràpid en qualsevol circuit, mantindria ahir el tron del podi virtual de pretemporada, després de destrossar, amb un temps brutal de 1.57.273 minuts, el rècord que va establir, l’any passat, el bicampió Pecco Bagnaia (Ducati, 1.57.491). Perquè se’n facin la idea, Martín va aconseguir el seu crono ben aviat, en la volta 9 de les 56 que va acabar completant. Però de sobte quan ja s’acabava el dia, Enea Bastianini, La Bèstia, el noi que va estar lesionat (gairebé) tota la passada campanya, va emergir del box oficial de Ducati i, en el seu revolt núm. 46, és a dir, el penúltim del dia, va arrabassar el primer lloc a Martinator, amb un estratosfèric 1.57.134, nou rècord de Sepang.

Mentre La Bèstia maquinava la seva urpada, quatre candidats al títol, començant per Martín, completaven el quintet que trencaria el rècord de Bagnaia, ja que no només Bastianini va rodar per sota del vell 1.57.491 del bicampió, també ho van fer Martinator (1.57.273), el sud-africà Brad Binder (KTM, 1.57.327), líder ja indiscutible de KTM; el sempre aguerrit i veloç Aleix Espargaró (Aprilia, 1.57.446) i Bagnaia (Ducati, 1.57.469).

Mentre els de dalt es barallaven volta rere volta, el rookie Pedro Acosta (GasGas) baixava de la segona posició de dimarts fins a la vuitena de dimecres, demostrant la seva solidesa i la capacitat per continuar lluitant amb els millors pilots. n