L’escena va ser, com a mínim, cridanera. L’actual campiona del món de la categoria pes ploma de la WBA, la boxejadora gaditana Jennifer Miranda (Cadis, 1986), arribava al pesatge de la vetllada en la qual va guanyar el cinturó el mes de gener vestida amb una samarreta en què figuraven tots els seus patrocinadors. Segons després, ja davant els focus i després de mostrar que tenia el pes adient, se la va treure i va aparèixer, ja en l’acarament davant la rival, amb un top negre on tan sols figurava el seu espònsor més gros fins ara: OnlyFans (OF). Quelcom semblant va fer l’altre gran nom del cartell de la nit, Jonathan Maravilla Alonso, al presentar-se als Cines Callao vestit amb el marxandatge del seu patrocinador.

Per a molts, encara aliens als nous camins pels quals està fluint la marca, va ser un escàndol. Per a d’altres, més al corrent de l’estratègia de neteja d’imatge que estan portant a terme, va ser tota una declaració d’intencions. I és que tot i que quan va ser creada el 2016 va sorgir com una xarxa social que servís de punt de trobada entre creadors de contingut i els seus seguidors, ràpidament el sistema de visualització de contingut premium i la laxitud de les normes comunitàries la van convertir en la xarxa social de contingut adult per excel·lència. Ara, després d’un període de maduració i curació, comença a desmarcar-se d’aquesta imatge apostant pel contingut esportiu i el patrocini d’atletes de primer nivell.

En els últims anys, la plataforma ha tancat contractes amb més de 200 esportistes, entre els quals figuren altres boxejadors com Andy Ruiz o Mikaela Mayer, tennistes com el recent guanyador de l’Open d’Austràlia Jannik Sinner o el mediàtic Nick Kyrgios, el ciclista Lewis Buchanan o la copilot de ral·li Alba Sánchez.

"Vaig acceptar sense pensar-ho"

Als seus canals, lluny de trobar contingut per a adults, els atletes intenten mostrar el costat més humà de la seva preparació als seus seguidors en el seu dia a dia amb entrenaments, dietes i altres continguts exclusius de qualitat. "El patrocini d’OF m’ha permès viure 100% dedicada a la boxa, una cosa que avui a Espanya és molt difícil i sense la qual no pots arribar al teu màxim nivell", explica la púgil. "Sense el seu suport no hauria arribat on soc. No podria fer 14 assalts d’espàrring i dedicar-me a recuperar-me després, perquè hauria de treballar per pagar les meves preparacions", assegura l’extreballadora del Comitè Olímpic Espanyol. "Dubtes? Cap, ni un. Vaig acceptar sense pensar-ho dues vegades perquè desgraciadament hi ha tan pocs suports en aquest país per a la boxa que no pots dubtar quan se’t presenten aquestes grans oportunitats", explica Miranda, que assegura que se sent "agraïda" pel fet que la marca es fixés en ella. "Estan patrocinant els millors d’aquest esport arreu del món", diu.

"Soc una pionera a Espanya", reconeix la boxejadora, que assegura: "Se t’obren totes les portes quan ets Rafa Nadal, però no tantes quan comences". En el seu cas, es van començar a obrir quan l’any passat va participar en un programa de la televisió nord-americana de "boxa per equips", Team Combat. "Després de lluitar amb els Dallas va arribar el contacte amb OnlyFans", explica Tempesta Miranda, tal com coneixen la gaditana en l’àmbit esportiu. La boxejadora afirma que lluny d’haver rebut crítiques, el que ha percebut és un gran interès d’altres esportistes per acostar-se a la marca.

Contingut exclusiu

Miranda ofereix als seus seguidors contingut exclusiu dels seus entrenaments, preparacions físiques i fins i tot aquells moments previs als combats que ningú fins ara podia veure, i assegura que l’aplicació li ha brindat un enorme ventall d’oportunitats per connectar amb els seus fans. "Estic preparant un petit documental sobre la meva preparació per al combat del títol mundial i el penjaré a OnlyFans TV, que és una espècie de canal de continguts de la marca per a totes les persones que em donen suport", explica la boxejadora.

Miranda té facilitat per a les pantalles, i això també atrau grans patrocinis. "La tele és genial i ningú et colpeja", fa broma. La gaditana va defensar amb facilitat un petit paper el 2021 a la cinquena i última temporada de La casa de papel i encara que afirma que va ser una de les millors experiències de la seva vida, prefereix centrar-se un temps més en la boxa. "Em trobo realment en el millor moment de la meva carrera esportiva i vull acabar-la per la porta gran", afirma.

Per als esports de contacte encara queda molt per conquerir a Europa. "A Espanya es fan encara poques vetllades. Són molt costoses i s’acaben fent bàsicament pel suport dels diferents patrocinadors", explica la púgil. En el cas de la cita en la qual es va disputar el campionat del món, als Cines Callao de Madrid, el patrocini de la xarxa social va ser clau perquè pogués dur-se a terme la competició. "Perquè sigui com als Estats Units encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres, per exemple, a The Boxer Club, el focus el tenim posat en la base, en els nostres clubs. Cada vegada hi ha més nens que estan aprenent molt en petites vetllades o interclubs, i ara es comença a expandir una mica l’amor per aquest esport", assegura Miranda.