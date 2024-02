Desafiament competitiu superat. El Covisa Manresa FS va guanyar l’agosarat Futsal Barceloneta al pavelló del Pujolet (6 a 2) i manté la segona posició al grup 3r de la Segona Divisió B.

El conjunt barceloní va imposar el seu estil de joc durant els primers minuts de l’enfrontament. La formació entrenada per Eduard Roca va plantejar una asfixiant pressió defensiva a tota la pista que va atorgar als visitants el domini del tempo del partit. Així doncs, els amfitrions van haver de palesar, primer, la solidesa de la seva defensa per, després, de forma progressiva, equilibrar el joc fins a revertir la situació i assumir la iniciativa ofensiva. La decisió tàctica del tècnic del Covisa Manresa FS Paco Cachinero de jugar amb pivot va generar moltes dificultats a la defensa barcelonina i va ser fonamental per al triomf dels blanc-i-vermells. Àlex Terraga Terri i David Lozano es van alternar en aquesta posició.

Una notable acció combinativa dels locals va habilitar Terri per rebre d’esquena a porteria en immillorable posició, regirar-se i batre el porter visitant de forma inapel·lable (min 13). El Futsal Barceloneta no va defallir i Toti va culminar amb una canonada a l’escaire una jugada trenada amb un company (1 a1). El Covisa Manresa FS va adquirir l’avantatge amb el qual es va retirar als vestidors (2 a 1) gràcies a una magnífica acció d’estratègia que Carlos Lavado va culminar al segon pal (min 16).

A la represa, el Futsal Barceloneta va tornar a plantejar als locals el desafiament de la seva intensa pressió defensiva. Aquesta vegada, però, els amfitrions van trobar la fórmula per contrarestar-la sense sentir-se incòmodes a la pista i una gardela d’Asís Boukhress (min 25) va ampliar l’avantatge del Covisa Manresa FS (3 a 1). A més, els barcelonins van cometre la cinquena falta de seguida (min 28). Dos minuts després, Toti va minimitzar la diferència a l’electrònic (min 30), però els manresans van aprofitar la justa expulsió de Chechu per marcar el 4 a 2 (min 31). A continuació, Asís Boukhress va sentenciar el guanyador de l’enfrontament en materialitzar un doble penal (min 32) i va establir el marcador definitiu en superar (min 34) el porter visitant amb una impecable vaselina (6 a 2).