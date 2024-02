El Club Egiba ha fet bons els pronòstics i ha aconseguit la victòria en la segona jornada de la Lliga Iberdrola, que s'ha celebrat al Poliesportiu Germans Escala de Palma de Mallorca. El combinat manresà ha obtingut una nota total de 192,399 punts i ha guanyat de manera clara el CGE Les Moreres, que ha estat segon amb 187,098, i La Salle Gràcia, tercer amb 182,766. El quart lloc ha estat pel Xelska (182,334) i l'han seguit el CGA L'Hospitalet (181,768) i el Club GA Pozuelo (181,202). Els quatre primers conjunts aconseguiran el pas a la final d'un torneig que té en l'Egiba el vigent campió.

La principal força de les bagenques ha estat en els aparells de salt i de terra. En el primer, ha obtingut la millor puntuació global, amb 51,600 punts, i en el segon també, amb 47,866, en tots dos casos amb més d'un punt i mig respecte del segon classificat. Pel que fa als altres dos aparells, ha estat segon en les asimètriques, amb 46,966, només superat per La Salle, i també ha ocupat la mateixa posició en la barra d'equilibris, vençut per Les Moreres.

Laia Font, segona individual

En la classificació individual de totes les gimnastes, la gironellenca Laia Font ha estat segona, amb 50,366, només superada per una altra internacional, la representant de Les Moreres Alba Petisco, que n'ha sumat 53,898. Pel que fa a la resta de les representants de l'Egiba, Ona Sánchez ha quedat en cinquena posició, amb 46,767. Lorena Medina ha estat vintena, amb 35,533 punts després de no competir en les asimètriques. En la posició anterior, la dinovena, ha quedat la neerlandesa Tisha Volleman, que no ha fet terra. Completaven la formació Maria Comallonga, Mar Royo, Júlia Garcia i Aura Cots.

Per aparells, el grup ha estat el que ha donat el triomf total a l'Egiba, ja que cap de les seves representants no n'ha guanyat cap, però han quedat ben classificades en tots. En terra, Lorena Medina ha assolit el seu millor resultat, en ser segona, just davant de Laia Font. Petisco s'ha endut el triomf, com també ho ha fet en salt, amb tercer lloc d'Ona Sánchez, i en barra, amb segona posició de Laia Font. En asimètriques, la primera posició ha estat per a Nunzia Dercenno, del Xelska, amb un tercer lloc de Tisha Volleman. La tercera jornada serà el 7 d'abril a Salt i la final, el 26 de maig en un lloc per determinar.