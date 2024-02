El Barça continua fent de la temporada un viacrucis, últimament a casa. L'equip de Xavi, una bicoca per als contraris per culpa de la seva defensa, ha cedit dos punts a casa i ha rebut tres gols contra un adversari que té un peu a Segona i que només havia tret un punt lluny de Los Cármenes. Les errades constants en defensa provoquen que ni amb tres gols es pugui guanyar. Ni el gran partit de Lamine Yamal, autor de dos gols, no salva un equip que es podia posar a tres punts del Girona abans d'afrontar un tram de calendari que serà molt més exigent que l'actual.

Ter Stegen tornava a la porteria i s'ha volgut fer veure des de ben aviat. Arriscant en la passada, com era habitual abans de lesionar-se, però aquest cop més lent del normal, ha posat en perill els seus companys en un tram inicial lent en què el Barça no apareixia a l'àrea rival. Només una paret que no ha funcionat i una passada de Lamine Yamal a Lewandowski, que estava en fora de joc i tampoc no ha arribat a la bola, han inquietat Batalla. Fins que al minut 15, una llarga jugada ha acabat amb passada de De Jong a la internada de Cancelo per l'esquerra. Aquest s'ha frenat, ha canviat la pilota de cama i ha enviat una subtil centrada que Lamine Yamal ha transformat.

Semblava que el més difícil estava fet, però el Barça no ha trobat calma. Per contra, Maouassa ha aviat, Iñigo ha salvat una rematada de Melendo i després, Koundé i Christensen han fet el mateix en una arribada d'Uzuni propiciada per una nova mala sortida de pilota del porter alemany. Quan pitjor semblava el Barça, ha trobat un parell de bones jugades que haurien pogut suposar el primer gol. Una centrada de Pedri ha avisat però, sobretot, ha estat a punt d'arribar en un gran cop de taló del canari que ha habilitat Gündogan. Aquest ha donat el gol fet a Lewandowski, però Hongla, entre els tres pals, ha impedit que una gran jugada triomfés.

Poc després, Gumbau ha impedit una rematada de Christensen en un córner i, com està passant tota la temporada, quan tot semblava controlat, Pellistri s'ha internat per l'esquerra superant un Pedri que tapava el forat de Cancello. Ha deixat anar una centrada molt bona enrere i el lateral Ricard Sánchez, totalment lliure de marca, ha rematat prop del travesser afusellant Ter Stegen. Un altre gol del no-res per tancar una primera part amb més ombra que llum.

Disbauxa a la represa

El cop rebut al final de la primera part semblava aturar-se a l'inici de la segona. El Granada ha anat enrere i ara hi havia més possessió, però només un xut sense angle de Lewandowski inquietava. En canvi, a l'altra banda, Cancelo s'ha empassat l'enèsima pilota a la seva esquena i ha originat una acció plena d'errades de concepte. A la del portuguès, que ha permès la centrada d'un Ricard Sánchez desbocat, li ha seguit la de Koundé, que no ha avisat Cubarsí que ell anava amb més avantatge per refusar. El gironí l'ha tocada malament enrere i l'ha cedida a Uzuni, que ha centrat fort i novament al segon pal, tot sol, Pellistri feia l'1-2.

Ha tingut sort el Barça de reaccionar aviat, amb la cara de Doctor Jekyll de Cancelo, que ha filtrat una bona pilota alta. Gündogan, un d'aquells jugadors que sempre sembla que vagin amb la reductora, ha deixat la pilota enrere i Lewandowski ha afusellat Batalla. Respir entre la graderia encara amb 26 minuts per jugar.

Però com tantes vegades ha passat aquesta temporada, la falta de concentració dels blaugrana és un defecte complicat de superar. Només dos minuts després, Cancelo comet una falta estúpida que permet una pilota penjada a l'àrea. En la segona acció, el lateral Maouassa centra, Ignasi Miquel remata sol i Ter Stegen es mostra lent estirant-se. La pilota pica el pal, rebota en la mà esquerra de l'alemany, i entra. 2-3.

El Barça ha anat endavant i Xavi ha posat Raphinha al camp, però els atacs eren inefectius. S'han salvat els blaugrana quan Lamine Yamal ha recuperat una bola que José Callejón estava aguantant esperant una falta. Ortiz Arias no l'ha indicat i l'extrem ha apuntat, ha disparat i ha batut Batalla amb un tret fortíssim al primer pal. Faltaven deu minuts que han estat divuit i mig, però fins i tot el Granada ha pogut fer el quart en una nova pilota a l'esquena, ara d'Iñigo, que Uzuni ha rematat obligant Ter Stegen a fer una gran parada. Guiu, incomprensiblement marginat, ha pogut empatar poc després però no ho ha fet. Un altre desastre. I van...

FC BARCELONA: Ter Stegen, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo (Raphinha min 75), Christensen (Fermín min 68), De Jong, Gündogan, Pedri (Marc Guiu min 89), Lamine Yamal i Lewandowski GRANADA CF: Batalla, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Miquel, Maouassa, Hongla, Gumbau (Torrente min 94), Sergio Ruiz, Pellistri (Arezo min 84), Melendo (Callejón min 75) i Uzuni (Jozwiak min 84) ÀRBITRE: Ortiz Arias (madrileny). Amonestació al local Fermín i al tècnic Xavi i als visitants Miquel i Sergio Ruiz GOLS: 1-0 L. Yamal min 15, 1-1 Ricard Sánchez min 43, 1-2 Pellistri min 61, 2-2 Lewandowski min 64, 2-3 Miquel min 66, 3-3 L. Yamal min 80

antatge per refu