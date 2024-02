El FC Barcelona ha repetit la jugada de l'any passat i s'ha proclamat campió del torneig Ciutat de Berga infantil, un campionat que arribava enguany a la desena edició i que es troba plenament consolidat en aquesta data de cap de setmana de Carnaval. Des del punt de vista esportiu, el Mercantil ha estat la sorpresa, deixant enrere clubs provinents d'estructures professionals i acabant en tercera posició, després de superar el València en la tanda de penals de la final de consolació. Pel que fa al punt de vista social, satisfacció entre les expedicions i els organitzadors i prop de 2.000 persones que han passat pel municipal, en una jornada de cel clar i en què només un cert vent fred ha posat impediments a seguir els partits.

Així, el director del torneig, Sergi Torrabadella, explicava que "tot ha anat segons el previst, seguint una continuïtat respecte de l'última edició. Per a nosaltres és una satisfacció que tothom s'hagi sentit ben tractat i que et transmetin que tenen ganes de tornar en la propera edició. Això ens encoratja a continuar". De fet, per augmentar el tamany del torneig caldria un nou camp, la qual cosa permetria que es poguessin simultanejar més enfrontaments que els dos que ara mateix es poden fer alhora. Aquest diumenge, no s'ha parat de jugar entre abans de les nou del matí i quarts de vuit del vespre i ja no hi ha manera de convidar ningú més per a la fase final si les instal·lacions no fan un salt.

Penals necessaris

El final del torneig ha estat com el de l'any passat, amb un partit entre el Barça i l'Espanyol. Aleshores, els blaugrana van vèncer per 3-2 i aquest cop el partit decisiu no ha tingut anotacions. Ha calgut anar a la tanda de penals per proclamar el guanyador.

El Ciutat de Berga comptava per primer cop amb nou estructures professionals, els equips A de clubs de Primera o Segona Divisió, però la sorpresa l'ha protagonitzada un club de formació com el Mercantil. En el seu grup ha desbancat el Girona, contra el qual ha empatat (2-2) i s'ha classificat gràcies a la igualada rascada contra l'Espanyol. Després, ha vençut un altre gran, el Llevant, per 2-3 en els quarts de final. En les semifinals, el Barça, massa fort, l'ha guanyat per 6-0 però després ha utilitzat els penals per ser tercer a costa del València.

Un dels conjunts amb el primer equip a la màxima categoria, el Vila-real, s'ha quedat fora en la fase de grups, la qual cosa demostra la potència del campionat, tot i que ho ha fet superat per Llevant i Damm. Pel que fa als equips de casa, el Berga no ha pogut puntuar i el Gironella ha guanyat un partit, contra la selecció japonesa.