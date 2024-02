Quarta derrota seguida, setena jornada sense conèixer la victòria (dues igualades i cinc ensopegades) i dos partits fonamentals abans d’acabar el mes de febrer per mantenir possibilitats reals d’eludir el descens a la Tercera Divisió. Un gol a l’inici de la represa del consumat rematador colombià Juan Camilo Becerra (min 50) va propiciar la derrota del Centre d’Esports Manresa al terreny de joc del fins ahir quart classificat, el Lleida Esportiu (1 a 0) i va allunyar un punt més els manresans de la dotzena posició, la darrera que garanteix inequívocament la continuïtat a la Segona Divisió RFEF.

Tot i que els blanc-i-vermells van infligir la primera derrota de la temporada a la formació entrenada per Ángel Eduardo Viadero l’octubre passat a l’estadi del Congost (1 a 0) i que el Lleida Esportiu només s’havia imposat a un oponent en les últimes sis jornades, el desplaçament al Camp d’Esports de Lleida era un dels desafiaments més difícils de l’exercici. El tècnic del CE Manresa, Aitor Maeso, va afrontar el repte de puntuar a la capital del Segrià amb les baixes del central Moha i dels mig centres Nil Garrido i Marc Cuello. L’entrenador manresà va optar per un plantejament més prudent que en els altres tres partits en què ha dirigit al conjunt blanc-i-vermell i va presentar una estructura d’equip (3-4-3) que es reconvertia en fase defensiva (5-2-3).

Neutralitzar els embats ofensius lleidatans

El CE Manresa va parapetar-se en defensa al feu del Lleida Esportiu, malgrat monopolitzar la possessió de la pilota durant els primers dos minuts i escaig del duel. Aquesta opció tàctica va ser fructífera durant el primer període de l’enfrontament, una fase del matx en la qual els blanc-i-vermells només van concedir una ocasió de gol als amfitrions. El Lleida Esportiu va assumir la iniciativa ofensiva i Ton Ripoll i Fer Cortijo van esdevenir els seus principals estilets en atac Els locals van forçar vuit serveis de cantonada i van generar una dotzena d’aproximacions més o menys perilloses, però Òscar Pulido no es va haver de lluir fins al minut 41. No endebades, Ton Ripoll va culminar amb una centrada rasa fora de l’abast de Chuli la incursió com a interior dret que li va facilitar el magnífic servei en profunditat del mig centre Quadri Liameed (min 10) i la defensa manresana va neutralitzar la perillosa penetració en diagonal de Chuli quan el davanter ja es trobava a l’interior de l’àrea, a l’entorn del punt de penal (min 17). A més, Juan Cruz Agüero va malbaratar l’avantatge que li havia atorgat una errada de César Llopis i va xutar massa alt i desviat al primer pal (min 34). Per últim, Òscar Pulido va conjurar la rematada de cap armada per un davanter lleidatà com a conseqüència del sisè córner servit pels amfitrions (min 40). Un servei de falta lateral va ser la gènesi de l’única ocasió de gol del primer període. Ton Ripoll va centrar al segon pal amb precisió i el central Neyder Lozano va rematar de cap a boca de canó. Òscar Pulido va impedir el gol arran de la creueta superior dreta (min 41). Durant la primera part, el CE Manresa només es va aproximar tres vegades a la porteria local.

Innòcua resposta al gol encaixat

Ángel Eduardo Viadero va prendre la decisió de substituir el mitja punta Jon Bakero per l’exgolejador del RCD Espanyol B Juan Camilo Becerra a l’inici de la represa. La incidència en el joc del destre rematador va ser immediata. El colombià va aprofitar una magnífica incursió com a interior dret fins a l’àrea de penal blanc-i-vermella de Sergio Montero i la seva posterior centrada rasa per batre Òscar Pulido amb una rematada inapel·lable amb el peu esquerre (min 50).

Malgrat que el CE Manresa va insinuar una reacció, el Lleida Esportiu va mantenir la iniciativa ofensiva fins al minut 62. En aquest context, Sergio Montero va protagonitzar una nova penetració per la dreta que va culminar amb una assistència envers Manuel Jesús Vázquez Chuli. Òscar Pulido va impedir que el xut a boca de canó del davanter andalús esdevingués el gol de la sentència (min 63). Aleshores, l’escenari es va revertir i durant els següents nou minuts els manresans van monopolitzar la possessió de l’esfèrica. Malgrat tot, el domini blanc-i-vermell va ser innocu i Òscar Pulido va haver d’exhibir aptituds per aturar la rematada de cap armada des del segon pal per Manuel Jesús Vázquez Chuli arran d’una centrada de Fer Cortijo des de la posició d'extrem esquerre (min 70). El CE Manresa no havia aconseguit generar cap acció de perill quan es va començar a consumir el temps de recuperació del segon període. Fins i tot, Ton Ripoll va poder ampliar l’avantatge local amb un precís servei de falta. Per enèsima vegada, Òscar Pulido va impedir el segon gol lleidatà (min 94).

Inesperadament, a continuació, el CE Manresa va gaudir d’una ocasió immillorable per reequilibrar el marcador. Un defensa local va cedir de cap, per error, la pilota enrere i va habilitar Javi López per encarar en solitari el porter Iñaki Álvarez. La rematada del davanter del Pont de Vilomara es va perdre arran del pal esquerre de la porteria del Lleida Esportiu (min 96).

Els propers partits contra el RCD Espanyol B a l’estadi del Congost i la SD Formentera al Municipal de Sant Francesc determinaran si els blanc-i-vermells mantenen opcions reals d’aconseguir la permanència en els últims deu partits de la competició.

LA FITXA TÈCNICA. LLEIDA ESPORTIU (Sistema de joc: 4-3-3). Iñaki Álvarez; Òscar Rubio (Roger Figueras min 65), Joan Campins, Neyder Lozano, Fernando Fer Cortijo; Sergio Montero, Quadri Liameed (Musa Isah min 83), Jon Bakero (Juan Camilo Becerra min 46); Ton Ripoll, Manuel Jesús Vázquez Chuli (Leonardo Rossi min 83) i Juan Cruz Agüero (Javi Robles min 90). CE MANRESA (Sistema de joc: 3-4-3). Òscar Pulido; Ivan de la Peña, Yeray Izquierdo, César Llopis; Dani Reina (Álex Sánchez min 81), Marc Martínez, Martí Soler (Enric Baquero min 58), Àlex Iglesias (Álex Pachón min 81); Pol Ballesteros (Javi López min 58), Alpha Bagayoko (Omar Ouhdadi min 67) i Carlos Gilbert. ÀRBITRE. Asier Villanueva Amorrortu (Comitè del País Basc), auxiliat per Jon Aostri Durán i Gaizka del Palacio Olazabalaga. Va expulsar per doble targeta groga el lleidatà Neyder Lozano (minuts 32 i 86). Va amonestar els locals Òscar Rubio (min 23), Quadri Liameed (min 82) i Juan Camilo Becerra (min 84) i els visitants Alpha Bagayoko (min 35), Aitor Maeso (entrenador)(min 41) i César Llopis (min 82). GOL. 1-0 Juan Camilo Becerra min 50. ESTADI. Camp d’Esports de Lleida.