L’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, no s’ha mostrat gens disgustat pel joc, si de cas, només “per haver perdut” i perquè si divendres repeteixen el mateix partit, “ens eliminaran” de la Copa del Rei. Per a Martínez, el resum del partit és ben clar: “al primer quart, hem defensat malament, hem concedit massa safates i massa tirs de tres sense puntejar, i al final de l’últim quart, no hem atacat bé”. Entremig, els seus jugadors han igualat la diferència de qualitat respecte dels blaugrana i, a còpia d'intensitat defensiva i encert de cara a la cistella, han aconseguit igualar el joc, primer, i el marcador més tard.

El tècnic del Baxi ha marcat aquestes tres parts del partit ben diferenciades per explicar que “tant podíem haver guanyat com haver perdut de 25”. Pedro Martínez ha valorat l’esforç dels seus jugadors per refer-se d’un primer quart en què han encaixat 27 punts, pels 20 del segon i els 17 del tercer. En el quart, ja n’han estat 23, però bona part en els instants finals, quan els manresans han desaprofitat diverses ocasions per capgirar el resultat i arribar a un final més ajustat i amb opcions. "Falta d'encert, mala sort, menys qualitat... " són els factors que Martínez ha enumerat per explicar per què no han pogut posar-se per davant quan n'han tingut l'oportunitat. I, és clar, perquè "ells són molt bons i quan et fan un 52 % en triples, et castiguen".

Pel seu cantó, el tècnic del FC Barcelona, Roger Grimau, ha afirmat que aquest partit "no serveix de referència" de cara a l'eliminatòria de divendres. "Hem agafat notes, però ens coneixem molt i hi ha poc marge per a la sorpresa. La base és la que és", ha afirmat Grimau.