El CN Manresa va obtenir a la piscina de 'AE Santa Eulàlia una victòria que pot acabar sent decisiva de cara al títol de la Lliga catalana masculina de Primera Divisió. Els manresans es van imposar per 12 a 15, en un partit que va arribar ajustat al darrer període i que no es va decidir fins al tram final.

El CN Manresa visitava com a líder la piscina de l'AE Santa Eulàlia, equip que ocupava la tercera posició de la Lliga, a només dos punts, i que és un dels clars aspirants al títol. Amb la victòria, els manresans s'allunyen de 5 punts i es mantenen a un punt de distància del CWP Sant Adrià. Si no hi ha cap resultat inesperat, manresans santandreuencs es disputaran el títol el dia 16 de març, a les 12:30, a l'última jornada de la Lliga. El partit va ser molt intens, conscients tots dos equips de què s'hi jugaven: el CN Manresa mantenir el lideratge i seguir depenent d'ell mateix per obtenir el títol, i l'AE Sant Andreu enganxar-se a la lluita pel títol, atès que ja havien perdut també contra l'altre aspirant, CWP Sant Adrià. Fruit d'aquesta intensitat van ser les 33 exclusions temporals i els 7 penals que van xiular. I ple de gols, fins a 27 al final del quart període, que van mantenir la incertesa en el resultat fins al tram final. Els parcials van ser de 4-5, 3-4. 3-2 i 2-4. Els golejadors del CN Manresa van ser Fernández (5), Aguilar (4), León (2), Noguera (1), Rey (1) i González (2). Victòria del femení L'equip femení del CN Manresa també va guanyar el seu partit del cap de setmana, en aquest cas amb un contundent 17 - 8 contra el CN Caldes, el cuer de la Lliga Catalana femenina de Primera Divisió. Amb aquesta victòria, les manresanes es mantenen penúltimes, però empatades a punts amb el GEIEG que va aconseguir una victòria per la mínima a la piscina del CN Badia (12-13), cinquenes classificades. Tot i que el partit va semblar quedar encarrilat al primer quart, amb un clar 6 a 2, l'1 a 3 del segon va ajustar el marcador. El partit va quedar decidit en el tercer, en què les manresanes van encaixar un 5 a 0 a les seves rivals. L'últim parcial de 5 a 3 va certificar l'àmplia victòria del CN Manresa. Les golejadores van ser Álvaro (1), Toribio (1), A. Serracanta (3), Puigdellívol (1), N. Serracanta (3), César (3) i Vadillo (4).