Sant Adrià de Besos va acollir ahir el tradicional All Star, enguany, però, de Super Copa. L’esdeveniment, organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol, va reunir una selecció dels millors jugadors i tècnics dels equips que de la màxima categoria del bàsquet català.

La jornada la va encetar el partit de les estrelles femení, amb la presència de fins a cinc jugadores d’equips de la Catalunya central, a més de dos dels quatre entrenadors que dirigien els conjunts. El concurs de triples va ser el segon plat del dia, i va servir com a període de calma entre partits, ja que aleshores es va disputar l’All Star masculí amb fins a cinc jugadors de conjunts de l’àmbit de cobertura d’aquest diari convocats, a més de l’entrenador Norberto Guerra.

Els partits es van disputar amb algunes normes poc comuns. En aquest sentit, la que més influència va tenir en els dos enfrontaments va ser la d’atorgar valor doble de les cistelles al darrer minut.

La conferència oest és víctima dels finals amb puntuació doble

El partit de les estrelles femení de Super Copa va veure com la conferència est s’imposava amb certa solvència a l’equip de jugadors de l’oest. Un conjunt on hi jugaven les manresanes Carla Ortas, Queralt Ribera i Iona Garcia, i les igualadines Carlota Carner i Núria Soler i que dirigien Marc Rovirosa i Raül Caballero, tècnics dels dos equips de la Catalunya Central respectivament.

El matx va estar marcat per la superioritat física de les jugadores de la conferència est. El control del rebot defensiu les permetia córrer, i anotar en transició. Per contra, l’equip amb representació de la Catalunya Central es veia obligat a jugar en estàtic, i el poc encert en el triple les va penalitzar. A més, va anar tota la segona meitat a remolc, i tot esforç per a entrar al partit es veia frustat per bàsquets rivals amb valor doble als darrers minuts de cada període.

Albert Barquets i Queralt Ribera, s’alcen com els millors triplistes de Super Copa

A més dels dos matx entre els millors basquetbolistes de Super Copa, la festa del Bàsquet Català va premiar els millors triplistes de cada categoria. Un reconeixement que es van endur la jugadora del Manresa CBF, Queralt Ribera, en categoria femenina; i l’integrant de l’Esparreguera, Albert Barquets, en la masculina.

El concurs es va resoldre mitjançant un format d’eliminatòries, i va comptar amb la participació de Gerard Gutiérrez, del Bàsquet Manresa. El jugador de l’equip bagenc va caure en la primera fase, en empatar a 11 punts amb Marc Perapoch, i haver anotat menys llançaments. Barquets va superar per poc el seu primer rival, però es va imposar amb solvència a la final. Ribera es va mostrar molt fiable en les semifinals, i també es va endur la final amb cert marge.

L’All Star masculí el decideix un triple en els instants finals

El partit de les estrelles de Super Copa masculina va suposar la cirereta al pastís d’una exitosa jornada pel Bàsquet Català. Un partit que es va resoldre amb un triple en els darrers instants de duel. El matx, enfrontava equips formats per jugadors de les conferències est i oest. La representació de la Catalunya Central l’encapçalaven Albert Barquets, Diego Dias i Quico Roig, de l’Esparreguera, Max Gaspà del Bàsque Manresa, i Rubén Morales del Nou Bàsquet Olesa, que no va poder assistir al partit.

El duel va romandre igualat tot i que la conferència oest tendia a portar la iniciativa a l’electrònic. Però amb el partit per a decidir-se, la veterania dels jugadors de la conferència est els va permetre trobar un triple d’Eduard Garcia que va sentenciar el matx.