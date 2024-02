Els Kansas City Chiefs van confirmar que són la franquícia més dominant de l'actualitat en l'NFL, la lliga estatunidenca de futbol americà, en conquistar aquest diumenge la quarta Super Bowl de la seva història, la tercera en quatre anys, després d'imposar-se per 22-25 als San Francisco 49ers després d'una pròrroga.

La LVIII Super Bowl disputada a l'Estadi Allegiant de Las Vegas va coronar de nou a l'equip que dirigeix Andy Reid i que lidera Patrick Mahomes, triat 'MVP' del matx.

Va ser una Super Bowl que, a falta de jugades espectaculars, va proporcionar màxima emoció i 15 minuts més de propina per als espectadors. En aquest temps extra, els campions de la Conferència Americana, que havien forçat la pròrroga a falta de tres segons, van trobar el 'touchdown' de Hardman quan també arribava a la seva fi per a segellar definitivament la seva condició de dinastia en l'NFL.

Qualsevol detall va comptar, com el punt extra que va fallar Moody per als de Kyle Sanahan que hauria obligat el seu rival a anotar un 'touchdown' per a jugar un temps suplementari d'un duel marcat per les defenses i on anotar va requerir una àrdua tasca. De fet, no va haver-hi punts en el primer quart i va costar veure 'drives' que fossin duradors.

San Francisco va aconseguir d'inici neutralitzar a un Mahomes gens còmode i que tampoc podia connectar amb els seus millors jugadors, sobretot un Travis Kelce excessivament nerviós i al qual les càmeres fins i tot van captar tenint un mal gest amb el seu entrenador. Malgrat el bon començament de McCaffrey, el nomenat millor jugador ofensiu de l'any, tampoc va tenir massa protagonisme, mentre que el 'quarterback' Brock Purdy, malgrat no cometre excessius errors, no trobava a altres armes ofensives com Deebo Samuel i George Kittle.

Així, amb els errors predominant, el primer quart va acabar sense punts per a tots dos. A l'inici del segon, els 49ers van obrir el marcador amb un 'field goal' de Moody i després de tornar a imposar-se les defenses, van signar el primer 'touchdown' en una bona jugada del manual de Shanahan amb passada de Jennings a McCaffrey per a posar un òptim 10-0.

Kansas City encara va tenir temps per a aconseguir retallar (10-3) amb un altre 'field goal' (Butker) abans d'un descans on Andy Reid va corregir l'entramat ofensiu dels seus. Així, malgrat que l'inici no va ser bo, la figura de Mahomes va començar a engrandir-se, al mateix temps que Kelce també guanyava protagonisme. Darrere l'altre 'field goal' i una bona feina defensiva, Valdez-Scantling regirava (10-13) el marcador amb un 'touchdown' provocat després d'un error dels 49ers en la recepció.

Sense canvi en el guió, i amb els atacs sofrint, San Francisco va reprendre el control del partit amb el seu segon 'touchdown', obra de Jennings, però Moody no va encertar amb la seva puntada per a deixar un 16-13 que va eixugar Butker. Els 49ers van aprofitar el seu últim 'drive' per a posar el 19-16 i deixar-li gairebé dos minuts a Mahomes. L'estel·lar 'quarterback' i Kelce van trobar el camí i encara que els de Kyle Shanahan van evitar el 'touchdown', no la pròrroga.

Mahomes va treure llavors el seu repertori de corredor en el moment més adequat i va liquidar la Super Bowl amb la passada per al 'touchdown' de Hardman (22-25).