Navàs Viscola i Barça B van protagonitzar un molt entretingut i vistós enfrontament al Pavelló Blau de la localitat bagenca. Ambdós equips van oferir un bon nivell de joc, però la baixa d'un dels màxims anotadors del conjunt navassenc, Eddy Sims, va acabar sent definitòria. La desfeta deixa l'equip entrenat per Isidre Suau a la zona mitjana de la classificació, en una situació de certa comoditat respecte a les places de promoció de descens.

La primera meitat del duel va portar un ritme frenètic. Una situació que no acabava de ser beneficiosa per als locals, que tot i això mai es van desentendre del matx. El ritme anotador dels blaugrana a la primera meitat, sobretot des de més enllà dels 6,75, era impressionant. Sempre que els navassencs encadenaven bones accions ofensives i defensives, que semblaven suficients per establir un petit avantatge, un triple visitants ho impedia.

A la represa, la dinàmica en el joc es va mantenir, i quan el percentatge d'encert exterior culer va decaure, l'elevat nombre de tirs lliures llançats continuava sense donar opcions al Navàs. Però l'equip de Suau va arribar fos als darrers minuts. L'actitud dels jugadors continuava sent impecable, però el cansament motivava males decisions que els blaugrana aprofitaven per a marxar a l'electrònic. Va ser aleshores quan es va veure que els locals havien perdonat en petits detalls. Des de pèrdues de pilota innecessàries fins a errades en cistelles còmodes o tirs lliures.

El pavelló, ple de gom a gom, pressionava, però el fons d'armari culer es va acabar imposant. Tot i això, el públic assistent va reconèixer l'esforç dels jugadors locals, que tot i la derrota final van rebre nombroses ovacions.

Una desfeta, doncs, que tot i el resultat final deixa bones sensacions al conjunt bagenc. Una circumstància clau si es té en compte que els tres pròxims partits dels navassencs els enfrontaran a l'Alfidén i al Mataró, a lluny del seu pavelló, i a El Olivar, a casa. Tres rivals directes per optar a consolidar-se a la zona alta de la classificació.