La saltadora de l'Avinent Manresa Ona Bonet va aconseguir saltar 1,86 metres a la Pista Coberta de Sabadell, una marca extraordinària amb què es va proclamar Campiona de Catalunya sub-20 i va batre els rècords de Catalunya sub-20 i sub-23 i que li van donar la mínima per participar en el Mundial sub-20 que es disputarà del 26 al 31 d'agost a Lima (Perú). A més, aquests 1,86 metres representen l'onzena millor marca espanyola de tota la història. També és el rècord absolut de Manresa i la millor marca absoluta espanyola de la temporada.

Bonet, que tenia una millor marca personal d'1,80, estava saltant amb facilitat els 1,70 llargs. Amb el salt a la pista coberta de Sabadell, va millorar de 6 centímetres el seu millor registre fins al moment. Per posar en context el salt d'Ona Bonet (2006), val saber que és l'onzena millor marca espanyola de la història, la 28a marca europea de la temporada i la 38a marca mundial de l'any; a més, també és la tercera del món en categoria sub-20. I, pel que fa a les mínimes per als Jocs Olímpics de París, l'exigida per la IAAF és d'1,97 metres i la mínima de repesca marcada per la Federació Espanyola d'Atletisme és '1,92 metres.

A banda de la marca i la medalla d'or d'Ona Bonet, els atletes manresans també van obtenir quatre medalles més, una d'or, dues de plata i una de bronze.

L'altre or se'l va penjar Biel Cirujeda en els 400 metres llisos, amb un temps de 49''41.

Les dues medalles de plata les van obtenir el saltador Martí Serra en la final del concurs de perxa amb 5,10 metres, i el migfondista Arnau Pujols, en els 1.500 metres, amb una marca de 4'03''03.

I el bronze va ser per a la llançadora de pes Mar Santanach, amb un llançament de la bola de 9,74 metres.

També van obtenir llocs destacats Joan Homs, en el triple salt, amb una marca de 13,45 metres que li va valdre la cinquena posició, i el corredor Jofre Roca, també cinquè classificat, a la final dels 3.000 metres, amb un registre de 8'46''07.