«Porto a Mallorca tres mesos», assenyala Laura Santos, l'àrbitra sevillana de 24 anys que s'ha fet mediàtica, per expulsar l'entrenador del Petra aleví, segons ha assenyalat el club i el mateix tècnic Miquel Santandreu, «per parlar català». «Necessitava que em parlés en castellà. S'ha tret tot de context», relata la jove col·legiada, que feia 8 anys que arbitraba a Andalusia abans de traslladar-se fa uns 90 dies abans de l'incident a l'illa per motius laborals.

«Porto a Mallorca tres mesos. Vaig rebre una oferta de feina com a educadora social en un centre de menors no acompanyats en risc de vulnerabilitat social. En qüestió d'una setmana vaig passar de viure a Sevilla a Palma», explica Laura Santos, que és psicòloga.

Es mostra afectada per com ha evolucionat la polèmica des que va sortir a la llum el comunicat de la Unió Esportiva Petra, com ha informat dilluns al matí Diario de Mallorca, del mateix grup editorial que Regió7, que en principi descartava fer declaracions davant la repercussió que estava tenint el tema fins i tot als mitjans nacionals. Després de consultar amb la Federació de Futbol de les Illes Balears, la col·legiada explica com van succeir els fets que van tenir lloc al matx entre la Unió Esportiva Petra i el Cardassar.

«Sobre la situació esdevinguda amb l'entrenador del Petra, el que va passar és que en el descans, li vaig demanar que parés de queixar-se i que necessitava que em parlés en castellà», relata, i afegeix: «I em diu que estem a Mallorca i Balears i que és la meva obligació parlar en català».

«Li dono la raó», recorda, «però li explico que, per la falta d'experiència, només tres mesos, necessitava que em parlés en castellà». «S'ha tret tot de context», sentència.

«M'ha afectat tot molt perquè els meus valors van cap al respecte a tota mena de llengua, crec en la diversitat lingüística i cultural, els costums de cada territori són enriquidores, ens nodrim els uns dels altres i estem per aprendre i continuar creixent en tots els àmbits», afegeix Laura Santos.

«Soc una persona que m'agrada formar-me, estic oberta a aprendre qualsevol idioma, també la llengua pròpia d'aquí i, evidentment, posaré el meu esforç per aprendre-la», afirma.

«En aquests tres mesos que porto arbitrant aquí, tots els entrenadors, delegats… s'han dirigit a mi parlant en mallorquí i he fet per entendre'ls, entenent el context», reconeix la sevillana.

«Espero, per part meva, amb el temps arribar a dominar millor l'idioma d'aquí i no tindré problema a asseure'm amb l'entrenador del Petra per parlar i arribar a entendre'ns», conclou Laura Santos.