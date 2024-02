Parker va rebre la pilota a la cantonada. Es va alçar, va llançar de tres punts i va situar el Barça amb 16 punts de diferència. El Nou Congost va emmudir per uns instants, com si aquell triple i aquells 16 punts fossin la mostra definitiva d’una superioritat inassolible. Faltaven 3’30’’ per acabar el segon quart. Massa aviat per donar-se. Ni els jugadors ni el públic ho van fer. Van reduir la diferència, van anar fent la goma en el marcador, van posar-se per davant a l’inici de l’últim quart, van tornar a empatar quan els blaugrana es van tornar a escapar i només el desencert va impedir que arribessin a l’últim minut amb opcions de victòria. Al final, va ser “un partit que tant el podíem haver perdut de 25 com haver-lo guanyat”, va resumir tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez.

Allò va passar diumenge. A partir d'aquesta tarda a les 18.00 h, manresans i blaugrana escriuran una història diferent en l’eliminatòria de quarts de final en què es jugaran passar a les semifinals de la Copa del Rei que es disputa des d’ahir al Palau d’Esports José María Martín Carpena. Diferent competició i diferent escenari. Tant Pedro Martínez com el capità Guillem Jou “veuen possibilitats de superar” el Barça. "Estem preparats per donar la nostra millor versió", va dir l'entrenador del Baxi. I com Dani Pérez, en l’entrevista amb Regió7, asseguren que “volen competir” i mantenir-se fidels a la seva “identitat”.

Tot i que les estadístiques totals donen al Barça un nombre de victòries sobre el Manresa aclaparador, el cert és que a la Copa hi ha un empat a una victòria. Els manresans van guanyar la final del 1996 de Múrcia amb el triple de Joan Creus, i els blaugrana els van superar als quarts de final de fa dos anys a Granada. També aquest any a la Lliga hi ha hagut una victòria per a cadascun.

Són dos equips que es coneixen molt. “No hi ha marge per a la sorpresa. La base és la que és”, va dir l’entrenador del Barça Roger Grimau que s’estrena a la banqueta en una Copa del Rei, precisament a la pista on va guanyar l’any 2007 la seva primera com a jugador, de les tres que atresora. Per a Pedro Martínez, en canvi, en serà la seva tretzena.

Les estadístiques acumulades en les 22 jornades de la Lliga d’un equip i l'altre en demostren el caràcter i, alhora, indiquen que no estan tan lluny. De fet, ara mateix, només els separen tres victòries (de 12 a 15). El Barça és el tercer millor atac, amb una mitjana de 86,36 punts per partit, però el Baxi n’és el cinquè amb 84,45 punts. Tots dos aposten clarament pels triples. Els manresans són els que més en tiren (10,45), però els blaugrana són més fiables amb un 41,63% d’encert pel 32,4% manresà.

On els de Pedro Martínez superen prou clarament els de Roger Grimau és en el rebot amb 38,59 per partit per 36,41, respectivament. També en les assistències (18,9 per 18,3) i, sobretot, en les pilotes recuperades (7,4 per 6,2) que evidencien aquesta “identitat” a què el Baxi vol ser fidel per esgotar totes les possibilitats que pugui tenir de superar un equip d’Eurolliga i amb un pressupost molt més gran.

Fa dos anys a Granada, en un context semblant al d’aquesta temporada, perquè el Baxi també havia guanyat al Palau d’un punt i també havia perdut al Nou Congost a la Lliga, els manresans es van quedar sense opcions just al segon quart com se’n podien haver quedat diumenge després d’aquell triple de Parker. Estan convençuts que allò de Granada no tornarà a passar. “L’equip està més conscienciat d’on anem i de quin rival tenim. Fa dos anys, ens vam deixar portar per la il·lusió”, va dir Jou. I Dani Pérez, que “em vull treure aquell mal record”.