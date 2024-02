Per segona jornada consecutiva, la fatalitat va tornar a esdevenir un adversari que agreuja la regressiva trajectòria esportiva del Centre d’Esports Manresa. Diumenge passat, un mal bot de la pilota va impedir Javi López signar el gol de l’empat al feu del Lleida Esportiu en l’últim minut del temps de recuperació del segon període (min 96). Ahir, a l'estadi del Congost, el conjunt blanc-i-vermell va encaixar el gol que va sentenciar la immerescuda derrota dels manresans contra el RCD Espanyol B (0 a 1) en el darrer minut del temps reglamentari (min 90). El CE Manresa va competir de tu a tu amb el filial espanyolista, però va ampliar fins a cinc el número d’ensopegades seguides.

Lògicament, després de vuit jornades sense conèixer la victòria (dos empats i sis derrotes), la situació dels blanc-i-vermells a la classificació és extremadament preocupant, però encara hi ha una última oportunitat per revitalitzar les migrades possibilitats de l’equip de lluitar per assolir la permanència. El proper oponent dels manresans, que alhora és la formació que els precedeix a la taula classificatòria, la SD Formentera, va perdre al terreny de joc de l’Atlètic Saguntí (1 a 0). A més, el Terrassa FC va cedir a l'estadi Olímpic contra la UE Sant Andreu (0 a 1). Per tant, una victòria del CE Manresa, dissabte vinent, al Municipal de Sant Francesc, permetria als jugadors d’Aitor Maeso competir per eludir el descens de categoria en les últimes deu jornades de la competició.

La pressió neutralitza l’oponent

El tècnic manresà va mantenir contra el RCD Espanyol B la mateixa estructura d’equip que va presentar al Camp d’Esports de Lleida: un 5-2-3 que es reconvertia en un 3-4-3 en fase ofensiva. L’asfixiant pressió a la parcel·la defensiva del filial espanyolista que van plantejar els amfitrions va facilitar al CE Manresa neutralitzar la superioritat tècnica del conjunt entrenat per Manolo González.

La primera meitat de l’enfrontament va esdevenir una lluita constant d’ambdues formacions per controlar el tempo del partit que va tenir un guanyador inequívoc: el CE Manresa. El RCD Espanyol B va poder trenar el joc molt poques vegades i només va disposar d’una ocasió de gol: un intencionat servei en profunditat del central Ángel Gómez va habilitar l’incisiu Kenneth Soler per penetrar a l’àrea de penal blanc-i-vermella per l’esquerra. Òscar Pulido va exhibir aptituds per conjurar la seva mortífera rematada rasa (min 35). Sis minuts abans, el golejador blanc-i-blau Javi Hernández havia aprofitat la doble errada d’Iván de la Peña i Yeray Izquierdo per iniciar una incursió com a interior esquerre que va culminar amb un xut que no va inquietar el porter manresà. Les aproximacions a la porteria visitant dels amfitrions van ser comptades: una paret que va intentar trenar Àlex Iglesias (min 8) i un servei en profunditat envers Omar Ouhdadi que va neutralitzar el central José Luis Català (min 22). En aquest context, l’excessiva permissibilitat de l’àrbitre amb el joc físic va estar a punt de generar una batussa entre els jugadors quan el col·legiat no va assenyalar una falta sobre Òscar Pulido i Kenneth Soler va intentar donar avantatge al seu equip amb el porter manresà estès a terra, adolorit (min 36).

Ocasió, crisi, reacció i gol fatídic

Quan tot just s’havien consumit 58 segons de la represa, el CE Manresa va generar una ocasió de gol immillorable per adquirir avantatge a l’electrònic. Des de la posició d’extrem esquerre, Carlos Gilbert va efectuar una centrada passada al segon pal que va permetre el central Yaya Sidibé assistir Omar Ouhdadi amb el cap. El mitja punta d’origen marroquí va etzibar una gardela des de la frontal de l’àrea de gol espanyolista que va sortir fregant el travesser de la porteria defensada per Ángel Fortuño. La resposta del RCD Espanyol B la va protagonitzar Kenneth Soler. El destre jugador de banda esquerra va esbotzar la defensa blanc-i-vermella amb una magnífica conducció fins a la línia de fons i va servir una assistència enrere, envers la posició de Miguel Carvalho. Òscar Pulido va impedir que el xut del mig centre portuguès esdevingués gol (min 52). Tres minuts després, Ángel Fortuño va desviar a córner la rematada creuada a mitja alçada de César Llopis.

L’equilibri va tornar a presidir el desenvolupament del joc fins que, a l’entorn del minut 70, el filial espanyolista va assumir la possessió de la pilota i va obligar el CE Manresa a parapetar-se a la seva parcel·la defensiva. Després de maldar per neutralitzar els embats ofensius del RCD Espanyol B, els amfitrions van revertir la situació i van respondre amb quatre xuts innocus. La igualada sense gols semblava irreversible. Però no va ser així. Una magnífica assistència de Roger Martínez va habilitar el golejador blanc-i-blau Javi Hernández per armar una rematada rasa que es va estavellar al pal esquerre de la porteria blanc-i-vermella abans d’esdevenir el gol que determinava el guanyador de l’enfrontament (min 90).

LA FITXA TÈCNICA. CE MANRESA (Sistema de joc: 5-2-3). Òscar Pulido; Yaya Sidibé (Dani Reina min 84), Iván de la Peña, Yeray Izquierdo, César Llopis, Carlos Gilbert; Álex Sánchez, Marc Martínez (Martí Soler min 64); Omar Ouhdadi (Alpha Bagayoko min 70), Pol Ballesteros (Javi López min 70) i Àlex Iglesias (Enric Baquero min 70). RCD ESPANYOL B (Sistema de joc: 4-2-3-1). Ángel Fortuño; Marc Jurado, Ángel Gómez, José Luis Català, Pau Casadesús (Roger Hinojo min 67); Roger Martínez, Rafel Bauzà; Daniel Rueda Nené (Gregorio García Gori min 67), Miguel Carvalho (Bashiru Mohammed min 67), Kenneth Soler (Sergio Rivares min 74); i Francisco Javier Javi Hernández (Aleix Gorjón min 92). ÀRBITRE. Alejandro Sánchez Alba (Comitè de l’Aragó), auxiliat per David Martín Martín i Mihaita Marius Haghiac. Va amonestar els locals Álex Sánchez (min 61) i Enric Baquero (min 79) i els visitants Miguel Carvalho (min 14), Pau Casadesús (min 36) i Ángel Gómez (min 40). GOL. 0-1 Francisco Javier Javi Hernández min 90. ESTADI. Estadi del Congost. 618 espectadors.