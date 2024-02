El FC Barcelona infantil s’ha endut la 20a edició de la Minicopa Endesa en derrotar per 78-89 al Reial Madrid. El partit s’ha disputat al pavelló José María Martín Carpena, amb gairebé 5.000 espectadors. El jugador del Baxi Manresa Ni Serrat ha rebut el premi a la millor actitud, dins i fora de la pista. Serrat es va perdre els partits de l’equip per culpa d’una malaltia.

En els tornejos d’aquestes categories i en la Minicopa, i per l’interès que tenen Barça i Madrid en guanyar-la a causa del ressò mediàtic que adquireixen, el debat sobre l’edat real dels jugadors africans que tenen a les seves plantilles acaba sent recurrent. En aquesta edició, els blaugrana han jugat amb Mohammed Dabone, de 2,08 metres, de Burkina Faso, nascut l’any 2011, segons les dades oficials.

És un gegant de 12 anys que corre, salta, esmaixa, agafa rebots i assisteix amb una facilitat i una agilitat sorprenents —i un punt impròpies— en un nen de la seva edat. I, és clar, condiciona tot el joc del seu equip i el del rival que queda intimidat per la seva presència. I, a més, no es carrega de personals. La primera l’ha feta als 40 segons del tercer quart, la tercera a 2’14’’ del final, la quarta a 1’15’’ i la cinquena, molt rigorosa, a 1’08’’. Ha acabat amb un 48 de valoració, 26 rebots i 22 punts anotats, 1 per sota de Pablo Mera, i ha estat el MVP de la final.

El Madrid no s’ha quedat curt. L’any passat, ja va derrotar el Barça a la final (84-74) amb la parella més alta de la història del torneig, amb Mahamadou Landoure de 2,11 metres i 13 anys oficials i Moussa Manel de 2,09 metres i 12 anys. En aquesta edició ha repetit amb el senegalès Manel, que a la final ha acreditat una valoració de 20, 10 rebots i 20 punts.

A marge del debat sobre l’edat, el partit entre blaugranes i blancs ha estat d’una qualitat altíssima perquè els dos equips tenen força més arguments que els seus dos pivots. Només han de transcórrer els anys perquè la majoria d’ells s’integrin a les plantilles dels equips d’ACB, Eurolliga i, algun d’ells a l’NBA, per seguir engruixint les estadístiques del torneig d’On neixen les estrelles.

Pel fa al partit, ha estat dominat força clarament pel Barça a partir del segon quart. El primer havia acabat 20-21, després d’un triple del madridista Fevry des de gairebé el mig del camp a l’últim segon, a l’estil Llull.

A la represa, el Barça ha sortit sense Dabone i el Madrid s’ha arribat a posar pel davant (27-25). Quan ha entrat, el resultat ha passat de 27-29 a 28-38 en a penes un minut i mig, però sense que li calgués anotar cap punt. El Madrid ho ha intentat aturar amb un temps mort, però les diferències han seguit creixent de manera inexorable. Hi ha hagut una màxima diferència de 16 al minut 7 del tercer quart. I encara que el Madrid s’hi ha anat acostant de tant en tant, la goma ja s’havia donat massa perquè la victòria dels blaugrana no fos ja inevitable.

En tercer lloc, s’ha classificat l’Unicaja, que ha derrotat en el partit pel tercer i quart lloc el València Basket per 104-59. En aquesta Minicopa, el Baxi Manresa ha quedat en setena posició.