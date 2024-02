El Berga va assaltar el camp de l'Atlètic Gironella (1-4) i es va endur un derbi on els de la capital van ser efectius en atac i solvents en defensa. Els locals, tot i jugar una bona segona meitat, van patir per la joventut de la plantilla i van perdre el primer matx de la temporada com a locals. Malgrat ser un partit sense massa duresa en el joc, l'àrbitre va ser rigorós i va amonestar durament a ambdós equips, amb nombroses targetes grogues i quatre vermelles, tres pels visitants i una pels locals. Amb aquest resultat, el Berga es manté tercer, però ja a un punt del lideratge que ostenta el Ripollet. L'Atlètic Gironella cau a la sisena plaça.

El partit va començar amb certa igualtat, però el Berga es va començar a fer amb la pilota i, sobretot, amb el domini de les àrees gràcies a les internades per banda dels seus jugadors. Al minut 25, el juvenil Jitari va centrar una pilota a l'àrea que Zafra va rematar per fer el primer gol del partit. Quinze minuts després, de nou una internada de Jitari va permetre a Zafra fer el segon i, dos minuts més tard, a les acaballes del primer temps, Artigas va rematar un duel amb el porter per fer el tercer.

Al segon temps, els locals, que necessitaven marcar, van començar a fer més pressió i dificultaven la sortida de pilota de l'equip de Pau Morral, que van veure com Hualpa era expulsat per doble groga després d'una falta. Precisament aquesta falta va ser executada a la perfecció per Ragués, que va escurçar distàncies. Això va espantar el Berga, però van poder reaccionar ràpidament gràcies a una centrada a l'àrea que Artigas va rematar per fer l'u a quatre definitiu. La protesta dels jugadors gironellencs va acabar amb Montañà també expulsat.

Els últims minuts van ser desorganitzats i no es van produir més ocasions clares. Caceres va ser expulsat per dues grogues per faltes en pocs minuts de diferència i, ja en el temps de descompte, Gil va rebre una vermella directa després d'aturar un jugador rival agafant-li la samarreta. Tot i això, cap dels dos equips va marcar i el Berga es va endur els tres punts a casa.