El Cardona segueix amb la seva ratxa triomfal i va vèncer (1-3) a un Navarcles que va lluitar durant tot el partit, però que va acabar caient arran del bon partit dels líders. L'equip navarclí va reclamar dos penals que no es van xiular. Amb aquest resultat, els cardonins mantenen els quatre punts de marge sobre el segon, l'Avià, i ja porten cinc partits seguits guanyant. El Navarcles veu tallada la ratxa de quatre partits sense perdre, però està encara a quatre punts de la permanència.

L'inici del partit va ser molt intens, amb l'equip cardoní controlant la possessió i els locals aprofitant les dimensions del seu camp per fer una bona defensa i generar perill amb transicions ràpides. A la mitja hora de joc, Viladomat va provocar un penal que ell mateix va transformar en el primer gol del matx. Durant la resta de la primera meitat, el Cardona va tenir un parell més d'ocasions, però els locals van defensar-se bé i van evitar que els de David Andreu s'allunyessin en el marcador.

L'inici del segon temps va ser igualat i, fins i tot, l'equip de Marc Arola va agafar les regnes, tenint ocasions per fer l'empat, però els cardonins van saber recompondre's i, al minut 74, Torres va recollir una bona passada de Ratera per fer el 0-2. L'equip local no es va rendir, però els líders, ja més tranquils, van recuperar la possessió i, a deu minuts pel final, Pérez, amb una bona jugada i una excel·lent definició, va fer el 0-3. Just després, el porter local va ser expulsat. El Navarcles, jugant amb deu i amb un jugador de camp fent de porter, va aconseguir treure l'orgull i Yerro va anotar el gol de l'honor a cinc minuts pel final.