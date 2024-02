L'atleta de l'Avinent Manresa Emília del Hoyo ha estat a punt de pujar al podi en la prova dels 60 metres tanques dels estatals en pista coberta d'atletisme que s'han acabat aquest diumenge a Ourense. La manresana, però, ho ha compensat fent la millor marca personal amb un registre de 8.32, dues centèsimes millor que el seu registre fins ara i només a sis del tercer graó del podi, que ha estat per a l'atleta del Piélagos Carmen Sánchez Guerra, amb 8.26.

La victòria ha estat per a la barcelonina, habitual competidora de combinades, María Vicente, que s'ha imposat amb 8.06, per davant de la internacional Xènia Benach (8.21) i de Sánchez Guerra i Del Hoyo. En la mateixa cursa també corria una companya de la bagenca, la jove Lerato Pagès, que s'ha classificat brillantment per a la final i ha acabat setena amb 8.44.

No ha estat l'única millor marca dels atletes del CAM en aquesta jornada final. En el salt amb perxa masculí, el santfruitosenc Martí Serra ha saltat per damunt dels 5 metres i 20 centímetres al tercer intent, la qual cosa li ha valgut acabar setè, empatat a alçada amb el cinquè i el sisè, però amb més errades.

De la resta de participants de casa nostra, Marc Sánchez (CA Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat) va ser dissabte sisè en el salt d'alçada amb 2,07 metres, millor marca de la temporada. Estava entre els favorits l'igualadí de l'Intec-Zoiti Eduard Fàbregas, però només va poder fer 2,01 metres i va ser novè. Un altre atleta del CAI, Eloi Santafé, no va poder acabar l'heptatló després de fer cinc proves. Va abstenir-se de la perxa i els mil metres.

De la resta dels competidors de l'Avinent, Jan Díaz va fer dos nuls en el salt de llargada i va acabar amb problemes físics. Finalment, la banyolina Marina Guerrero va quedar eliminada en les semifinals dels 1.500 metres després de quedar novena de la seva amb un temps de 4.35.38. La prova la va guanyar la seva germana Esther, amb un temps de 4.21.81, en un episodi més de les seves batalles esportives amb Marta Pérez, segona amb 4.23.33.