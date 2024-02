L’encert del FC Pirinaica a l’hora d’impossibilitar les accions ofensives per l’interior de la UD San Mauro i un gol del davanter vermell Felipe Guerrero Pipe van propiciar que el conjunt entrenat per Oriol Hontangas s’imposés al feu fins ara inexpugnable del líder del grup 2n de la Primera Catalana, el Municipal de Santa Margarida (0 a 1). Malgrat aquesta circumstància i els triomfs aconseguits pel FC Martinenc i la U San Juan Atlético de Montcada, la formació dirigida per Jesús Milán manté el lideratge del grup. Fins ara, els montbuiencs només havien cedit un empat al seu feu en nou partits jugats.

La UD San Mauro va dominar el conjunt manresà durant els primers deu minuts de l’enfrontament. De seguida, els amfitrions van constatar la fermesa de l’entramat defensiu vermell per dificultar el seu joc d’atac per l’interior. Així doncs, Franco Nantez i Sergi Escofet van ser els principals arguments ofensius dels mauristes en aquesta primera fase del duel. Oriol Hontangas va incitar els seus jugadors a pressionar a la parcel·la defensiva de l’oponent i aquesta decisió va equilibrar el joc. Un magnífic servei en profunditat va habilitar Felipe Guerrero Pipe per encarar en solitari Caleb Martínez. El porter maurista va conjurar el perill, però no va poder aturar la canonada armada amb l’esquerra des de l’interior de l’àrea de penal del davanter manresà després d’un refús de la defensa local arran d’un llunyà servei de falta lateral (min 43).

Jesús Milán va modificar l'estructura d’equip habitual de la formació montbuienca a la represa (del 4-2-3-1 al 3-4-3) per trobar escletxes a la sòlida defensa vermella. Tot i això, la UD San Mauro no va mostrar la fluïdesa ofensiva que la caracteritza, però va generar tres ocasions de gol, a càrrec del golejador Èric Compte Copoví Copo, del central Jon Lobo i del mig centre Otger Sastre que no van fructificar.