L’Igualada va signar dissabte l’onzè triomf de la temporada. Els de la capital de l’Anoia es van imposar al CB Valls, tercer classificat del grup, que venia d’encadenar tres victòries consecutives abans de caure a Les Comes.

El matx va començar de cara per als igualadins. El ritme de joc era el que més interessava al conjunt dirigit per Víctor Belenguer, que podia controlar el rebot defensiu i aconseguia segones oportunitats capturant els rebots sota la seva cistella. Els principals jugadors vallencs no es connectaven al partit, i només Oscar Ngomo els feia mal, tant des de la llarga distància com des de sota el cèrcol.

La bona dinàmica amb la qual va arribar els locals al segon període es va mantenir fins al descans. Tot i que un petit parcial dels de l’Alt Camp en els primers cinc minuts de partit tornava a igualar l’electrònic.

A la represa, les forces i el marcador es van igualar. Cap dels dos equips aconseguia imposar amb solvència la seva proposta de joc. La proposta dels igualadins els permetia anotar amb més constància, però l’encert des de la llarga distància dels vallencs els permetia continuar amb opcions de triomf reals.

L’intercanvi real de cops va arribar a l’últim quart. Els locals van colpejar primer amb un parcial de 8-2 basat en un gran to defensiu. De fet, els visitants no van anotar cap cistella en joc fins que restaven set minuts per al final. Però quan van trobar l’encert, van tornar a igualar amb rapidesa l’electrònic. El cop final va arribar quan era més important, en els tres últims minuts de període. Quan un parcial de 10-0 dels locals va fer estèril qualsevol intent de remuntada dels de l’Alt Camp.

El triomf fa pujar els igualadins a la quarta posició del grup i els allunya de les posicions de descens. Diumenge visitaran la pista del CB Martorell.