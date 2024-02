El Baxi Manresa no disposarà de quatre dels seus jugadors durant els propers dies per preparar la seva tornada a la competició a la Lliga Endesa, el proper 2 de març, al Nou Congost contra l'UCAM Múrcia, després d'haver disputat la Copa del Rei. Travanté Williams, Marcis Steinbergs, Martinas Geben i Elias Valtonen han d'anar a jugar dos partits amb les respectives seleccions. Els duels són els primers de la fase de classificació per a l'Eurobasket del 2025, que es jugarà a Letònia, Xipre, Finlàndia i Polònia, amb fase final a Riga.

Tres d'aquests jugadors tenen els partits el proper dijous, dia 22, i el diumenge, dia 25. Travanté Williams jugarà amb Portugal a Odivelas aquest dijous a partir de les 20.15 hores contra Israel i viatjarà després a Riga, on Ucraïna juga els seus partits a l'exili, per enfrontar-se a la selecció groga i blava. El quart equip del grup A és Eslovènia, amb qui no s'haurà d'enfrontar fins a la propera finestra FIBA, que ja serà la propera temporada, el novembre. En el grup C, Marcis Steinbergs ha estat seleccionat per Letònia, que debutarà també dijous a Saragossa contra Espanya, en una revenja del Mundial en què els bàltics van eliminar l'aleshores campiona del món. El seu segon partit serà diumenge, a Riga, contra Eslovàquia. El grup el completa Bèlgica. En el grup H, Martinas Geben estarà amb Lituània per estrenar-se a casa, a Vilnius, dijous a les 18.30 hores contra Polònia. El segon partit també serà diumenge, a Tallinn, contra Estònia a domicili. El quart equip del grup és Macedònia del Nord. Finalment, al grup G, Elias Valtonen té partits divendres, dia 23, i dilluns, dia 26. Finlàndia té un partit dur per debutar, a Belgrad contra Sèrbia. El segon serà a Espoo, a casa, contra Dinamarca. Completa el grup Geòrgia. Amb aquests horaris i els viatges posteriors, els jugadors es podran reincorporar al Baxi entre dilluns i dimarts i començar-s'hi a entrenar seriosament un dia després per preparar l'exigent duel contra l'UCAM.