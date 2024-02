Dos dels tres jugadors del Baxi Manresa que jugaven aquest dijous amb les seves seleccions han aconseguit la victòria i un ha perdut. Particularment interessant ha estat el triomf de la Letònia de Marcis Steinbergs a Saragossa contra Espanya (75-79) en el partit de retorn de Ricky Rubio a les pistes. Els bàltics, ja classificats per a un Eurobasket que organitzaran, han repetit la victòria sobre els espanyols del Mundial de l'estiu passat.

Steinbergs, que ha estat protagonista de la lesió fortuïta de Joel Parra en caure-li al damunt, ha anotat un triple acabat d'entrar i després ha fet quatre punts més i ha capturat dos rebots per 11 de valoració. Els triples del conjunt de Luca Banchi han estat determinants (10 de 22). Rubio ha tingut una bona tornada amb 11 punts, però ha errat dos importants tirs lliures al final. Brizuela ha estat el millor espanyol amb 16 i Lomazs, el millor visitant, amb 18. En el mateix grup, Bèlgica, rival d'Espanya diumenge, ha vençut per 60-75 a Eslovàquia.

També ha guanyat la Lituània de Martinas Geben en el seu debut, per un clar 83-64 davant de Polònia. El pivot dels manresans només ha pogut anotar 1 punt i capturar 2 rebots en 16 minuts a la pista. El jugador del Treviso Olisevicius, amb 20, ha estat el màxim anotador local i Sokolowski, del Nàpols, amb 26, el del partit. En el mateix grup, Macedònia del Nord rep Estònia aquest divendres.

Finalment, tot i ser el màxim anotador del seu equip amb 18 punts, Travanté Williams no ha pogut conduir Portugal a la victòria contra Israel, en partit jugat a Odivelas. Els hebreus s'han imposat per un ajustat 70-72 després d'un final en què tots dos equips s'han fet un tip d'errar tirs lliures, tres els visitans i dos el jugador del Baxi, que ha assumit la responsabilitat. L'última bola li havia d'arribar a ell, però no ha estat així. En el mateix grup, Eslovènia ha superat Ucraïna per 87-73.

Aquest divendres és el torn d'Elias Valtonen, que a les vuit jugarà amb Finlàndia a Belgrad contra Sèrbia.