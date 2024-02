La gimnasta gironellenca de l'Egiba Laia Font s'ha classificat aquest dijous per a la final de salt de la prova de la Copa del Món que s'està disputant a Cottbus, a l'est d'Alemanya. Font ha obtingut la tercera millor nota amb un resultat combinat de 13,366 punts, mig punt just més de l'aconseguit la setmana passada al Caire i que la va deixar en el lloc número 13. Dissabte, per tant, lluitarà per una de les medalles d'una competició en què l'any passat ja va ser quarta.

L'esportista de l'equip manresà ha fet un gran primer salt de 13,766 punts, que ha estat la base del bon resultat final. El segon ha estat de 12,966 per als 13,366 finals. Només ha estat superada per la nord-coreana An Chang-Ok (14,066) i per la búlgara Valentina Georgieva (13,416). També seran a la final la txeca Alice Vlkova (13,350), la mexicana Natalia Escalera (13,283), la veteraníssima uzbekha Oksana Txussovitina (13.233), la panamenya Karla Navas (13,099) i la britànica Abigail Martin (13,000). Divendres, Font farà les classificatòries de barra d'equilibris i terra. Per la seva banda, el manresà Thierno Diallo només ha estat 34è en cavall amb arcs (13,500) mentre espera l'actuació de divendres en el seu millor aparell, paral·leles, i també en barra fixa.