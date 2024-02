L'equip femení de l'Avinent Manresa va aconseguir la medalla d'or per equips i el masculí, la plata, en els Campionats de Catalunya d'atletisme en pista coberta en la categoria sub-12 que es van fer a Sabadell. En la mateixa competició, la formació femenina del CA Igualada Petromiralles-Aigua de Rigat va ser tercera.

Així, en la competició femenina, l'Avinent va sumar 104 punts i va quedar clarament per davant de la JA Sabadell, amb 86,5, i del CAI, amb 82. Hi van participar dotze formacions. Les manresanes van guanyar tres proves: Núria Ponti, en 600 metres (1.49.47), Queralt Sauquillo, en perxa (1.90) i Mia Jubells, en pes (6.84). També hi va haver segons llocs per a Èlia Garcia en 200 metres (30.74), Noa Iftimi, en 2.000 (7.55.71) i el relleu 4x200 (Núria Ponti, Èlia Garcia, Lara Pesoa i Queralt Sauquillo), amb 2.06.71. Les terceres places van ser per a Pesoa en 60 metres (9.46) i Elsa Cinca, en alçada (1.18). També un cinquè lloc de Paulina Olivé en llargada (3.55) i sisè de Bruna Vallribera en 60 tanques (11.79).

En la mateixa prova, el CA Igualada va ser tercer. Les groc-i-negres no van poder guanyar cap prova, però van destacar dues segones posicions, la de Martina Acosta en llargada (4.04) i Judit Solé, en 60 tanques (10.91). A més, tercera plaça pel relleu 4x200 format per Martina Acosta, Úrsula Esteban, Vinyet Pastor i Judit Solé, amb 2.07.97. També va ser tercera Noa Riera en perxa (1.70). Pel que fa a la resta, quart lloc de Vinyet Pastor en 200, cinquè de Martina Alzúria en pes, sisens d'Úrsula Esteban en alçada i Marta Marín en 60, setè de Lia de la Torre en 2.000 i desè de Valeria Muñoz en 600.

Segon lloc dels nois

Pel que fa als nois, els de l'Avinent van ser segons amb 80 punts, només superats pel Cornellà Atlètic, amb 94. En la mateixa categoria, el CAI va ser novè.

Per als manresans, quatre victòries: Arnau Manubens en 200 metres (29.89), Jan Manevy, en 600 (1.50.27), Dani Perarnau. en 60 tanques (10.13) i Joan Ríos, en pes (7.03). A més, quarts llocs d'Ares Miguélez en 2.000 metres (7.29.23) i el relleu format per Manevy, Manubens, Perarnau i Ríos (2.06.02). Oliver Camprubí va ser vuitè en perxa (1.40), desè lloc de Martí Vila en 60 (10.47) i onzè de Quim Vizcarro en alçada (1.03).

Pel que fa als nois del CAI, segon lloc d'Aaron Ceusán en alçada (1.29) i tercers d'Hugo Martos en llargada (4.01) i Pau López en pes (6.67).