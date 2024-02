El Covisa Manresa no hauria de tenir dificultats, i menys veient la trajectòria de tots dos conjunts, per derrotar aquest dissabte (18.45 hores) un Almonacid que es troba en zona de descens. Els aragonesos són quarts per la cua, a onze punts de la permanència, i només ha tret sis punts dels 27 que s'ha jugat en les seves visites. I tres van ser a la pista del Calvià, on es donen per suposats.

L'equip de Paco Cachinero ha de vèncer per mantenir a un sol punt el líder, La Nucia, que també té un enfrontament fàcil en aquesta jornada, a casa contra el Montsant a les cinc de la tarda. En canvi, podria ser un bon dia per ampliar el set punts de diferència respecte del tercer classificat, un fet interessant ja que els dos primers tenen la tornada de les eliminatòries d'ascens a casa. El màxim rival en aquesta lluita, el Marlex Mataró, té un duel més complex a la pista de l'Escola Pia Sabadell (18 hores). L'Almonacid va plantar cara en el partit d'anada a Los Baltasares. El Covisa només hi va guanyar per 4-6, però des d'aleshores les dues trajectòries han dibuixat línies oposades. Curiosament, disposa del segon màxim anotador del grup, Marcos, amb 26 gols. El del Covisa és un Asís que, tot i la seva lesió del principi del curs, ja comptabilitza 23 anotacions, seguit de les 18 de Lavado i d'Aarón. I és que el gol als bagencs és coral. Amb 132 és el màxim anotador i també el menys golejat, amb 44.