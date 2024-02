El Covisa Manresa FS està realitzant una temporada de rècord. Si a les 10 primeres jornades era un dels pocs equips de les tres primeres categories del Futsal espanyol que es mantenia imbatut, deu jornades després ha superat el seu rècord de punts. Després de la victòria a la pista del Calvià, suma 51 punts, 5 més que els que havia aconseguit la temporada 2017-2018, en què es va proclamar campió del seu grup de la Segona B.

"Al club valorem molt positivament aquests resultats", afirma a Regió7 el seu president Pere Joan Pusó. Primer, perquè "vol dir que hem aconseguit moltes victòries", diu Pusó, qui afegeix, en segon lloc, "perquè és el resultat del treball i l'esforç que estan fent els jugadors i el cos tècnic, amb l'entrenador Paco Cachinero al davant".

Transcorreguts dos terços de la temporada, el Covisa Manresa FS ocupa la segona posició del Grup 3 de la Segona B. Hi va accedir a la cinquena jornada, i ja no se n'ha mogut. En 20 jornades, ha aconseguit 16 victòries, 3 empats i 1 derrota a la pista de la Nucia. A més, amb 132 gols marcats i 44 d'encaixats, és de llarg el màxim golejador i el mínim golejat del grup.

"Les estadístiques estan molt bé, però el que compta és la posició que tinguem al final de la Lliga i el play-off per a l'ascens, que es juga a tres eliminatòries," a la Segona Divisió A, recorda el president del Covisa Manresa FS.

L'objectiu del club és acabar la Lliga en la segona posició, com a mínim, per poder jugar el play-off d'ascens amb el factor pista a favor. En seria el tercer consecutiu. A deu jornades per acabar la Lliga, el Covisa Manresa és a 1 punt del líder la Nucia i en té 7 d'avantatge respecte del Futsal Marlex Mataró CE, tercer classificat, 11 sobre el FS Picassent, quart classificat, i 16 sobre el Cerdanyola del Vallès FC, cinquè classificat.

Ara, Pusó també afirma que "tots els equips voldrien tenir el nostre calendari". Es refereix al fet que Mataró, Cerdanyola, Picassent i la Nucia han de visitar el Pujolet. Serà a les jornades 23, 25, 27 i 29. A més, els alacantins també han d'anar als pavellons de Mataró, Cerdanyola i Picassent, a les jornades 22, 24 i 26. "Les estadístiques han de servir perquè els jugadors vegin que estan assolint fites importants i que la trajectòria que portem és molt bona. Però, s'ha de mantenir fins al final perquè tinguin valor de veritat", conclou Pusó.