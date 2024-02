El jove jugador del CP Castellgalí Cristian Izquierdo es va proclamar subcampió de Catalunya juvenil de petanca de la demarcació de Barcelona, després de caure en la final disputada a Polinyà però havent superat quatre fases de grups, en setmanes anteriors i en aquesta, i unes semifinals.

Izquierdo va haver d'anar passant rondes en diverses fases de grups que van tenir lloc durant successius caps de setmana. Sempre va quedar primer per anar passant ronda. Ja en la fase final, amb vuit jugadors en la lluita, Izquierdo va quedar segon del seu grup i va jugar una de les semifinals contra David Fernández, del CP Gran Via, a qui va superar per 13-6. En la final, va caure davant de Dairon Solís, del CP Porqueres.

Els quatre primers classificats, entre ells Izquierdo, han obtingut plaça per disputar els estatals d'Almeria.