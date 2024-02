El Centre d’Esports Manresa va encaixar la sisena derrota consecutiva en el transcendent partit que els blanc-i-vermells van jugar al terreny de joc de la SD Formentera (3 a 1). L’ensopegada al camp de la formació que precedia els manresans a la classificació amb quatre punts d’avantatge (26 per 22) aboca la nau capitana de la històrica entitat a fer proa cap a l’abisme del descens a Tercera Divisió.

A hores d’ara, el CE Manresa ja té set punts de desavantatge respecte al primer conjunt que eludiria la pèrdua de la categoria, el dotzè classificat, l’Atlètic Saguntí, i també amb la formació que hauria de disputar la temuda eliminatòria per escapolir-se del descens, la SD Formentera. Una diferència que es podria ampliar segons el resultat que assoleixi, demà, diumenge, el Terrassa FC al terreny de joc del CE Andratx (12 hores) i el conjunt representatiu de la capital de la comarca del camp de Morvedre quan es jugui el partit d’aquesta 24a jornada ajornat al feu del Torrent CF.

Aitor Maeso va modificar l’estructura d’equip del CE Manresa per afrontar el decisiu duel al Municipal de Sant Francesc (3-5-2). Sens dubte, el tècnic manresà pretenia dotar de superioritat la formació bagenca al centre del camp. Martí Soler i Nil Garrido, que va reaparèixer després de la lesió, van agafar el relleu del sancionat Álex Sánchez i del lesionat Marc Martínez a la zona de creació. D’altra banda, el vilomarenc Javi López va formar el tàndem de davanters amb Omar Ouhdadi.

La concessió, el penal i la pèrdua

De ben segur, el pla de partit d’Aitor Maeso se’n va anar en orris quan el CE Manresa va encaixar el primer gol. Només s’havien consumit 1 minut i 7 segons. El davanter de referència del conjunt formenterenc, Alberto Górriz, va forçar un córner que el carriler Diego de la Mata va servir al primer pal. El golejador va rematar a gol sense oposició (1 a 0).

Les accions ofensives d’una i altra formació es van alternar durant els primers deu minuts de l’enfrontament. Malgrat l’adversitat, el CE Manresa no es va destarotar i, a partir del minut 11, va prendre la iniciativa ofensiva. La llarga aturada per la lesió del mig centre local Gorka Aguirre (3 minuts i 24 segons) va refredar els visitants. Després, el mig centre Martí Soler va assumir el lideratge de l’equip i va maldar per dinamitzar l’atac blanc-i-vermell. Tot i això, el bagatge ofensiu del CE Manresa es va limitar a tres xuts innocus.

En aquest context, una magnífica paret trenada per Josiño Filgueira i Alberto Górriz va habilitar el mitja punta per encarar Òscar Pulido a l’interior de l’àrea de penal. Àlex Iglesias va cometre un penal indiscutible per aturar la seva incursió (min 34). Alberto Górriz va enganyar el porter manresà i el batre (min 35) amb una subtil rematada rasa (2 a 0). El CE Manresa va tardar cinc minuts a reprendre la seva perseverant però estèril ofensiva. Quan ja s’havien jugat vint segons del temps de recuperació, Carlos Gilbert va armar un xut ras i creuat que Johan Guzmán va refusar. El porter dominicà de la SDFormentera va aturar la posterior rematada a boca de canó de Javi López. Va ser l’única oportunitat dels blanc-i-vermells per minimitzar la diferència a l’electrònic. Per arrodonir el compte d’errades determinats del primer període, la pressió d’Alberto Górriz va provocar una mala passada del porter Òscar Pulido que va permetre Josiño Filgueira recuperar l’esfèrica i superar-lo amb una vaselina inapel·lable armada des de la frontal de l’àrea de penal manresana (3 a 0).

Domini infructuós a la represa

El CE Manresa va dominar el conjunt amfitrió fins al temps de recuperació del segon període. La presència de Moha va dotar l’equip de més solidesa defensiva i Álex Pachón i Alpha Bagayoko van aportar més i arguments en atac. No endebades, els blanc-i-vermells van generar tres ocasions de gol i quasi una dotzena d’accions de perill, a més de forçar set córners. Javi López va poder reduir la diferència al minut 67. Una jugada com a extrem edsquerre i la posterior centrada d’un davanter manresà va propiciar la rematada creuada del davanter vilomarenc que el central Javi Rosa va neutralitzar sobre la mateixa línia de gol. Vuit minuts després, Javi López va etzibar una gardela que es va estavellar a la base del pal esquerre de la porteria defensada per Johan Guzmán. Finalment, va ser Alpha Bagayoko l’encarregat de minimitzar el desavantatge blanc-i-vermell (3 a 1) en una jugada en què va deixar palès el seu oportunisme (min 77). L’intencionat xut des de la frontal de l’àrea de Javi López que va blocar Johan Guzmán (min 88) va ser l’única oportunitat que va tenir el CE Manresa per tenir opcions reals de qüestionar la victòria dels amfitrions.

LA FITXA TÈCNICA. SD FORMENTERA (Sistema de joc: 3-3-3-1). Johan Snick Guzmán; Joan Marí, Javi Rosa, Enric Kike Ferreres; Diego de la Mata, Gorka Aguirre (Jesús Chus Ruiz min 20), Adri Montalbán; José Josiño Filgueira (Jorge Domingo min 46), Gorka Marcos (Adrian Gabriel Oancea min 79), Ibán Ribeiro (Yasser Imrani min 95); i Alberto Górriz. CE MANRESA (Sistema de joc: 3-5-2). Òscar Pulido; Iván de la Peña (Moha min 46), Yeray Izquierdo, César Llopis; Yaya Sidibé (Alpha Bagayoko min 46), Nil Garrido (Enric Baquero min 69), Martí Soler, Àlex Iglesias (Álex Pachón min 46), Carlos Gilbert; Javi López i Omar Ouhdadi (Pol Ballesteros min 69). ÀRBITRE. Jaime Muñoz Moreno (Comitè de Madrid), auxiliat per Juan Manuel Lara Soler i Julio Francisco Calleja Sánchez. Va amonestar els locals Joan Marí (min 24), Diego de la Mata (min 61) i Jesús Chus Ruiz (min 74) i els visitants Omar Ouhdadi (min 23), Àlex Iglesias (min 34), Yaya Sidibé (min 45), Yeray Izquierdo (min 61), César Llopis (min 72) i Javi López (min 74). GOLS. 1-0 Alberto Górriz min 2, 2-0 Alberto Górriz (de penal) min 35, 3-0 José Josiño Filgueira min 45+5 i 3-1 Alpha Bagayoko min 77. ESTADI. Municipal de Sant Francesc.