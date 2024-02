Després de sotmetre el líder UD San Mauro al seu feu (0 a 1) i de segellar unes meritòries taules a dos contra el tercer, la UD San Juan Atlético de Montcada, el FC Pirinaica no va poder tancar una setmana prodigiosa amb el colofó de sotmetre el penúltim classificat, la UE Tàrrega. La manca d’efectivitat dels manresans i les magnífiques prestacions que van oferir els targarins al Municipal de Mion-Puigberenguer van propiciar la igualada final sense gols.

La UE Tàrrega va sorprendre per la qualitat de la seva proposta futbolística. Des de l’inici del primer període i fins al minut 20, el conjunt de la capital de l’Urgell va trenar el joc amb criteri, va assumir la iniciativa ofensiva i va controlar el tempo del partit. Una incursió de Jaafar Baha com a interior esquerre va propiciar el xut a boca de canó de Samba Gnamadio que va obligar Dani del Río a lluir-se (min 18). En els següents minuts, la formació entrenada per Oriol Hontangas va revertir la situació i el porter targarí Joaquim Saborido va haver de protagonitzar una gran estirada per refusar una gardela llunyana armada per Alfred Martínez (min 28).

Una acció d’estratègia va ser la gènesi de la segona oportunitat dels vermells. La precisa passada rasa de David Cabezas arran d’un servei de falta va habilitar Sergi Vilalta per penetrar a l’àrea de penal visitant com a interior dret i el central targarí Luciano va impedir l’anotació del mitja punta sobre la mateixa línia de gol (min 33). Finalment, Sergi Vilalta va rematar massa creuat a mitja alçada després de rebre una magnífica assistència d’Isidre Marsiñach (min 43). Tot seguit, Dani del Río va conjurar el xut amb el qual l’incisiu Samba Gnamadio va culminar un contracop.

A la represa, el domini va correspondre als amfitrions. El mig centre Pau Quintana va finalitzar una gran acció individual amb una canonada a mitja alçada que va fregar el pal esquerre de la porteria targarina (min 57). La rematada de cap de Soufian Grana es va perdre un metre per sobre el travesser (min 71) i, ja en el darrer alè (min 95), Felipe Guerrero Pipe va malbaratar l’assistència de Marc Ávila.