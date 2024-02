Nou triomf coral del Grup Via CB Artés. En aquesta ocasió, davant de l’Adepaf Txot’s, l’onzè classificat a la taula, i necessitat de triomfs per a allunyar-se de la zona de descens. La victòria reafirma els bagencs com a líders en solitari del seu grup, ara amb més marge després de la desfeta per 76-64 del seu principal rival, l’Argentona, que va caure a la pista dels Maristes Ademar.

El matx es va encetar amb la imposició del joc amb poc ritme que plantejaven els figuerencs. Una circumstància que es va perllongar en els primers quinze minuts. El conjunt dirigit per Pep Piqueras no trobava l’encert exterior que els caracteritza, i tampoc aconseguien bones opcions de llançament des de la pintura. Però ben entrat el segon període, la dinàmica del duel va girar com un mitjó. Els artesencs van millorar en tots els aspectes defensius. Un canvi que també els va esperonar en atac, on van començar a recuperar l’encert exterior i els forats a la defensa visitant. Aprenent a jugar amb el contacte i mitjançant el domini defensiu, el conjunt de la Catalunya Central va aconseguir marxar al descans dominant a l’electrònic. El partit estava igualat, i una bona represa podia ser la clau per a trencar el partit i evitar-se patir. Dit i fet, l’agressivitat defensiva en la defensa sobre la pilota i en les línies de passada van motivar multitud d’errades visitants que els de Piqueras van aprofitar per a obrir ràpidament un marge destacable al marcador que semblava ser definitiu. La qualitat dels jugadors de rotació locals va permetre que la tendència no es veiés afectada pel cansament, i ràpidament els visitants van abaixar els braços. El triomf consolida els bagencs com a líders del seu grup i els estableix com els favorits per a ser equip de Super Copa la temporada vinent. El seu proper rival serà el Safa Claror. GRUP VIA CB ARTÉS: Osul 10, Costa 2, Clotet 3, Farell, Pujolreu 13 -cinc inicial- Camprubí 9, Ferran Mas 6, Cuñé 10, Porter 16, Soler 3, Jordà 5 i Eduard Mas 1 ADEPAF TXOT’S: Verdaguer 5, Román 11, Chukwugozie 3, Aman 14, Martín -cinc inicial- Abad 7, Mesas 5, Darnés 2, Juanola 7 i Ortega 4 ÀRBITRES: Batlle i Piñol PARCIALS: 14-20, 38-34 (descans), 61-44, 78-58