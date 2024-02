La selecció espanyola de bàsquet ha acumulat la segona derrota seguida en la fase de classificació per a l'Eurocopa 2025 després de perdre per un escarransit 58-53 contra Bèlgica. Tot i que la vigent campiona comparteix últim lloc amb Eslovàquia, a dos triomfs de Letònia i Bèlgica, la situació encara no és límit i sembla que s'ho jugarà tot contra els eslovacs i a casa davant dels belgues.

Només els blaugrana Brizuela (14) i Parra (10) han arribat al doble dígit d'anotació contra un rival en què ha destacat Obasohan (19) i Gillet (15). També ha jugat l'ex del Baxi Ismaël Bako, ara a l'Unics Kazan, amb 8 punts i 5 rebots.