El plantejament ultradefensiu de l’Almonacid FS va dificultar al Covisa Manresa FS la consecució de la dissetena victòria de l’exercici. La perseverança dels jugadors entrenats per Paco Cachinero i l’adaptació al repte que comportava superar l’entramat defensiu del conjunt aragonès va propiciar el triomf blanc-i-vermell contra el tretzè classificat (8 a 4).

La victòria permet al Covisa Manresa FS continuar a només un punt del líder, l’Sporting La Nucia, i mantenir l’avantatge respecte al Futsal Marlex Mataró i el CFS Picassent, el tercer i el quart classificats. Els tres oponents dels bagencs van vèncer en aquesta 21a jornada de la competició.

El conjunt aragonès es va parapetar a la seva parcel·la defensiva des de l’inici de l’enfrontament. Per dificultar el joc combinatiu dels blanc-i-vermells, l’entrenador de l’Almonacid FS, Antonio Alberó, va ordenar els seus jugadors protegir els quinze metres més propers a la seva porteria. Els aragonesos executaven les ajudes defensives de manera molt efectiva i, aquest inesperat i inusual context, va minimitzar el potencial ofensiu del Covisa Manresa FS.

El repte d’atacar amb fluïdesa

Els blanc-i-vermells no podien generar accions de perill a través de les transicions i el seu atac no tenia la fluïdesa necessària per trobar escletxes a la defensa visitant. Malgrat la dificultat que tenien els amfitrions per trobar vies per generar ocasions, una magnífica incursió d’Aarón Lozano per la dreta va habilitar l’universal Carles Ambrós per avançar el seu equip a l’electrònic amb una intencionada rematada exterior (min 7). Aquest va ser el camí que també va seguir l’ala Carles Lavado per incrementar l’avantatge del Covisa Manresa FS (min 14).

Malauradament, l’Almonacid FS va minimitzar de seguida el seu desavantatge (min 16). La qualitat tècnica de Marcos ho va facilitar (2 a 1) i una altra acció individual de Dani Catalán (min 17) va permetre el conjunt aragonès reequilibrar el marcador abans que ambdós equips es retiressin als vestidors (2 a 2).

A la represa, les instruccions que els havia facilitat Paco Cachinero durant el descans van afavorir que els jugadors blanc-i-vermells trobessin el ritme de joc necessari per generar desajustos amb més assiduïtat a la fèrria defensa visitant. Així dons, les prestacions ofensives del Covisa Manresa FS van millorar i una notable acció combinativa per l’esquerra culminada amb una mortífera passada al segon pal va habilitar Àlex Terraga Terri per marcar el 3 a 2 (min 22). Tal com és habitual, la consecució del gol va esperonar els blanc-i-vermells i els manresans van recuperar els dos gols d’avantatge a continuació (min 23). Carles Ambrós va concretar el 4 a 2 arran d’un magnífic contracop.

Malauradament, quatre minuts després, una errada defensiva del Covisa Manresa FS va habilitar Marcos per encarar en solitari el porter Marc Cella. La destresa del jugador aragonès li va permetre imposar-se en l’u contra u al porter local i retallar la diferència a la mínima expressió (4 a 3).

L’expulsió amb targeta vermella directa del visitant Dani Catalán (min 29) va ser decisiva per determinar el guanyador de l’enfrontament. El Covisa Manresa FS no va necessitar exhaurir els dos minuts de superioritat per ampliar el seu marge a l’electrònic. Àlex Terraga Terri va ser l’encarregat de materialitzar el 5 a 3 (min 30). Arran de l’anotació del pivot, el Covisa Manresa FS va oferir la seva millor versió en atac i l’ala Asís Boukhress va signar un doblet (minuts 30 i 31) que van certificar la victòria blanc-i-vermella (7 a 3).

El golàs des de 40 metres que va marcar Carles Ambrós quan només faltaven quatre minuts per al final (8 a 3) va ser la culminació a aquesta fase en la qual els manresans van excel·lir en la vessant ofensiva. Malgrat aquesta circumstància, l’Almonacid FS va deixar palesa la seva competitivitat fins el darrer minut de l’enfrontament, tal com va testimoniar el gol de Pedro (min 40). Vèncer a la difícil pista del CFS Montsant és el proper desafiament del Covisa Manresa FS. Una hipotètica victpòria dels blanc-i-vermells combinada amb una ensopegada de l’Sporting La Nucia al feu del Futsal Marlex Mataró els permetria assaltar el lideratge.