Un gol encaixat quan estava a punt d’exhaurir-se el darrer minut del temps de recuperació del segon període va abocar la UD San Mauro a signar una igualada insuficient al camp del FC Sant Cugat (1 a 1). L’empat del conjunt de Santa Margarida de Montbui combinat amb la victòria assolida pel FC Martinenc al terreny de joc del cuer CE Alguaire (0 a 2) provoca que els mauristes cedeixin el lideratge del grup 2n de la Primera Catalana a la històrica formació barcelonina.

El FC Sant Cugat va gosar pressionar el líder a la seva parcel·la defensiva per dificultar al conjunt entrenat per Jesús Milán l’elaboració d’accions combinatives. Tot i que els montbuiencs van recuperar al destre mig centre Marc Enríquez, l’estratègia dels vallesans va fructificar i la UD San Mauro només va trobar dues vies per generar jugades d’atac: les transicions després de la recuperació de la pilota i les característiques desmarcades de ruptura en diagonal de Ferran Puche. El jugador de banda esquerra va excel·lir al Municipal Jaume Tubau i va ser l’artífex de les dues ocasions de gol que van crear els mauristes en el decurs de la primera meitat: una enverinat xut ras del carriler va sortir arran de la base del pal esquerre de la porteria de Guillem Nadal i el golejador Èric Compte Copoví Copo va rematar de cap fregant el travesser una precisa centrada de Ferran Puche.

A la represa, els montbuiencs van dotar de més pausa i criteri el seu joc i Otger Sastre i Marc Enríquez van disposar de les primeres ocasions per avançar els anoiencs a l’electrònic. Guillem Nadal va refusar a córner la canonada armada pel mitja punta surienc des de la frontal de l’àrea de penal i un defensa va desviar la intencionada rematada rasa del mig centre des d’una posició similar. Ferran Puche va propiciar el 0 a 1. El jugador maurista va culminar una incursió com a extrem amb un enverinat xut ras que Guillem Nadal va refusar amb moltes dificultats. El rebuig va habilitar Èric Compte Copoví Copo per marcar el seu catorzè gol i donar avantatge a la UD San Mauro (0 a 1). El FC Sant Cugat va prémer l’accelerador ofensiu a partir del minut 80 i va obligar el conjunt montbuienc a parapetar-se en defensa. L’àrbitre va considerar punibles unes mans involuntàries de Sergi Escofet (min 87), però Guillem Benet va malbaratar la pena màxima i va xutar per sobre el travesser (min 88). La igualada final va ser conseqüència d’un servei de cantonada que el vallesà Ángel Pomar va rematar a gol des del primer pal (min 94).