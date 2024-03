La selecció estatal femenina de futbol ha aconseguit aquest dimecres el seu segon títol internacional en mig any en derrotar la seva habitual bèstia negra, França, en la final de la Lliga de Nacions disputada a l'estadi de la Cartuja de Sevilla. Les anotacions de dues blaugrana, Aitana Bonmatí i Mariona Caldentey, una en cada part, han reflectit en el marcador el domini del conjunt de Montse Tomé, que finalment no ha fet entrar el camp Alexia Putellas, que encara no té l'alta mèdica del Barça.

Espanya ha estat força superior durant la primera hora de joc. Ha avisat amb un cop de cap a l'exterior del pal d'Irene Paredes abans d'anotar el primer gol. Ha estat passada la mitja hora quan una centrada d'Olga Carmona ha estat rematada per Aitana, entrant des de darrere, a la xarxa. Les locals han passat a dominar i a controlar el joc tant en el tram final de la primera part, com en l'inicial de la segona, quan Mariona ha anotat el segon gol en rematar creuat una bona centrada d'una altra madridista, Athenea del Castillo, ara per la dreta. El tècnic francès, Hervé Renard, ha fet canvis i ha estat a punt d'anotar amb un cop de cap de Le Sommer, però Espanya feia mal a la contra i hauria pogut rubricar el triomf amb més gols. No ha estat necessari. ESPANYA: Cata Coll, Batlle, Paredes, Codina, Olga (Oihane min 68), Aleixandri, Aitana, Hermoso (Vicky López min 85), Athenea (Eva Navarro min 72), Salma i Mariona FRANÇA: Peyraud-Magnin, Lakrar, Henry (Dali min 58), De Almeida, Bacha (Dufour min 76), Bathy, Katoto (Cascarino min 58), Geyoro, Diani (Majri min 76), Le Sommer, Karchaoui ÀRBITRA: Tess Olofsson (SWE). Va amonestar Batlle GOLS: 1-0 Aitana min 32, 2-0 Mariona min 53