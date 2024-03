Martorell ha estrenat aquest dimecres la seva designació com a «Ciutat del Bàsquet Català 2024» per la Fundació del Bàsquet Català (FBC). El municipi organitzarà una sèrie d’activitats relacionades amb el bàsquet, sota la coordinació dels dos clubs locals - Club Bàsquet La Mercè i Club Bàsquet Martorell - al costat de l’Ajuntament.

L’Auditori Joan Cererols del Centre Cultural de Martorell ha acollit l’acte d’inauguració, en el qual s'ha presentat la imatge oficial de la ciutat i el seguit d’activitats previstes durant aquest any davant les autoritats i les entitats esportives.

L’estrena ha estat presidida per l’alcalde, Xavier Fonollosa, el President de la Fundació del Bàsquet Català i de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril, el regidor d’Esports, Gerard Mimó, la Presidenta Club Bàsquet de Martorell, Laura Amat, i la Presidenta Club Bàsquet La Mercè, Laura del Amo.

Segons Mimó, «aquesta designació no és només un reconeixement del nostre vincle amb el bàsquet, sinó una oportunitat per enfortir els llaços entre la ciutadania, promoure la inclusió i fomentar el desenvolupament esportiu entre els joves», destacant l’esport com a «eina de transformació i cohesió social»

Martorell oferirà activitats de caire social, esportiu i cultural, planificades i programades durant els pròxims mesos de l’any. Entre d’elles hi ha el Campionat de Catalunya júnior femení el cap de setmana del 21 i 22 d’abril, el bàsquet 3X3, on tindran lloc partits on podran participar des dels més petits fins als més grans, així com el Campionat de Catalunya infantil masculí, al mes de maig. A part d’aquests esdeveniments, també hi haurà torneigs i iniciatives solidàries amb l’objectiu de recaptar fons.

Segons el punt de vista del mateix Mimó, «aquest nomenament referma el compromís municipal amb l’esport, després que Martorell esdevingués Ciutat Europea de l’Esport de l’any 2023» i suposa «una nova oportunitat per continuar avançant en la mirada de l’activitat física i esportiva, saludable al servei de l’educació, la cultura i la cohesió social».