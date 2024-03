El Coll de la Batallola, el collet de Cal Ros, el Coll de Pradell, la Collada de Sant Isidre i, per acabar, el Santuari de Queralt. Aquestes són les dificultats muntanyoses que hauran de superar els ciclistes que hagin arribat a la penúltima jornada de la Volta Ciclista a Catalunya, en la que es considera "l'etapa reina" de la ronda catalana entre Berga i Queralt. El recorregut d'aquesta etapa i de les altres sis que es correran entre el 18 i el 24 de març, s'ha presentat aquesta tarda en un acte celebrat a l'INEFC.

A la presentació hi han assistit el president i director de la Volta, Rubèn Peris, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, a més dels alcaldes i els representants de les Diputacions per les quals transcorrerà la cursa.

Fa un temps, en una polèmica a Twitter amb el pilot de motos Aleix Espargaró, el ciclista nord-americà establert entre Andorra i Catalunya Sepp Kuss, va defensar les carreteres i els ports de la Catalunya Central en afirmar que "si la Volta o la Vuelta creuessin Malanyeu, Coll de Pradell o Coll de Pal, se'n podria fer una etapa reina de la mort!"

No hi ha el Coll de Pal, però sí el terrible Coll de Pradell, inèdit fins ara a la cursa catalana, i la Collada de Sant Isidre per Malenyeu, a més del Coll de la Batallola, el Collet de Cal Ros i la pujada final al Santuari de Queralt, que tot i ser un clàssic de la desapareguda Setmana Catalana, encara no havia estat present a la Volta. L'etapa entre Berga i Queralt, que es correrà el dia 23 de març, serà l'etapa reina "de la mort" que havia predit Kuss. En total, 154,7 km amb 4.085 mertres de desnivell. Kuss va anunciar dimarts la seva participació en la 103a edició de la Volta a Catalunya. Serà la quarta vegada que el corredor de Durango la disputa, aquest cop com a darrer vencedor de la Vuelta a Espanya.

El Coll de la Batallola des de Borredà, que es trobaran pràcticament d'inici, té uns 12 km amb una mitjana del 3% que amaga la duresa de rampes que superen el 15% perquè hi ha força trams en descens o de fals pla. El de Pradell, en canvi, no enganya, tot i el curt descens que hi ha després de coronar Vallcebre. Els seus 15 km llargs al 6,7% de mitjana amb alguna rampa que arriba al 23% el converteixen en un dels ports més durs de Catalunya. El Coll de Sant Isidre no té categoria d'especial com el de Pradell, probablement perquè amb poc més de 5 km no se li pot donar, però la mitjana del 8,6% n'indica la dificultat, amb percentatges que es mouen a prop del 10% amb alguna punta per sobre del 15%. L'etapa acabarà a l'anomenat Balcó de Catalunya, la pujada de 4,4 km al Santuari de Queralt a una mitjana del 7,5 % amb alguna rampa per sobre del 10%. Si la Volta no hi arriba decidida, ben segur en certificarà el guanyador.

De fet, els principals candidats a la victòria final com Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a qui es va veure molt recuperat a O Gran Camiño, Nairo Quintana (Movistar Team) o el mateix Sepp Kuss (Visma - Lease a Bike) hauran tingut prou ocasions abans per agafar marge a la classificació general en un parell d'etapes, almenys.

A la segona, per exemple, que sortirà de Mataró i que acabarà a Vallter 2000. El considerat "sostre ciclista de Catalunya" serà el primer dels quatre ports de categoria especial amb què es trobarà el pilot al llarg de les set etapes.

L'endemà dimecres 20 de març, disputaran l'etapa que podria haver rebut també la qualificació de "reina" si no hi hagués la de Berga - Queralt. Perquè seran 176,7 km amb 3.925 metres de desnivell, amb la Collada de Toses de primera categoria, el port del Cantó de categoria especial i el final a l'estació d'esquí de Port Ainé, també de categoria especial.

Aquestes tres etapes amb final en alt, han de ser les que decideixin el podi de la Volta, en què l'eslovè Pogacar, a falta de confirmar el llistat final de corredors apareix ara per ara com el gran favorit a succeir l'altre eslovè Primoz Roglic.

Les etapes de Sant Feliu de Guíxols, que torna a ser inici de la Volta per tercer any consecutiu i que ho serà durant quatre anys més, segons va confirmar el seu alcalde Carles Motas, de Lleida i de Viladecans semblen propícies o bé a una escapada intranscendent per a la general o a una arribada a l'esprint. L'etapa final a Barcelona, amb les sis pujades al Castell de Montjuïc, no haurien de provocar canvis a la classificació final.